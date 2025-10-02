El show del principal influencer de Milei en San Juan: arenga a la tropa, “saquen al pingüino del cajón” y el discurso explosivo de Peluc Iñaki Gutiérrez llegó a San Juan para acompañar a los candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza. Participó de un acto en el Hotel Syrah, en Capital. Hubo selfies y cánticos.

Este jueves, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez visitó San Juan como parte de la campaña “enlatada” de La Libertad Avanza a nivel nacional. El joven de 24 años recorre las provincias del país para dar un espaldarazo a los candidatos a diputado nacional para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las Fuerzas del Cielo sanjuaninas lo recibieron con cánticos y entonaron el ahora clásico “saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de ideas, llevan las banderas que trajo el León”, en referencia al expresidente Néstor Kichner y al presidente Javier Milei. Hubo selfies y un sorpresivo discurso -explosivo- del diputado nacional José Peluc.

This browser does not support the video element.

Gutiérrez llegó a la provincia el miércoles. Tuvo un breve contacto con medios de comunicación durante la mañana de hoy y luego pasó al acto central, el Congreso Provincial de la Juventud de La Libertad Avanza. Sucedió en el Hotel Syrah, en Capital, uno de los lugares de eventos habituales de la conducción libertaria sanjuanina. El influencer, recientemente, pasó por Chaco donde dio definiciones picantes respecto a presuntos actos de corrupción en la gestión de Milei. “Si alguien robó que se le corte la cabeza, no importa si es de las altas esferas del gobierno o de niveles más bajos”, dijo al diario Norte.

En San Juan, Gutiérrez tuvo un estilo más ameno. Escoltado por los candidatos -Abel Chiconi, Mabel Tejada y Juan Sancassani-, afirmó que “hay que ser más amigables a la hora de exponer los logros del Gobierno nacional” y pidió evitar la soberbia para diferenciarse del tono discursivo del kirchnerismo. También pidió reforzar la fiscalización.

This browser does not support the video element.

Por el contrario, el representante de Milei en San Juan, el diputado Peluc, tuvo consideraciones muy fuertes respecto a la casta política, que definió como “ratas y pericotes” y lanzó una arenga a favor de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, más conocida como “El Jefe”. “Los sanjuaninos amamos a Karina y vamos a poner la cara por cada funcionario de este Gobierno”, expresó. Finalmente, pidió a la tropa joven de La Libertad Avanza “duplicar por diez los esfuerzos” para recorrer cada rincón de la provincia con el “mensaje de la libertad”.

Luego del acto en el hotel capitalino, a las 17, el influencer pasó por la Peatonal junto a los candidatos para cerrar la visita.