En la lista del peronismo, a Andino lo acompañan Rosas y Gramajo Se confirmaron los acompañantes del exintendente de San Martín.

El peronismo de San Juan terminó de definir su estrategia para las elecciones legislativas de octubre y ya tiene a los principales nombres que integrarán la lista. Tal como publicó este diario, Cristian Andino, exintendente de San Martín, será quien encabece la nómina del Partido Justicialista. Ahora trascendió que acompañado por dos figuras de peso en el espacio: Romina Rosas, actual intendenta de Caucete, y Fabián Gramajo, exjefe comunal de Chimbas.

La definición llegó tras intensas negociaciones y un encuentro clave liderado por el uñaquismo, que logró imponer la candidatura de Andino como cabeza de lista. En este esquema, el giojismo decidió no ocupar un lugar expectante pese a que, en las últimas semanas, había trascendido el nombre de José Luis Gioja como posible opción.

Fabián Gramajo.

Con esta confirmación, el PJ deja atrás semanas de tensiones internas.