Escala la tensión en Calingasta: ahora aseguran que Castañeda usaba dinero municipal hasta para mantener caballos de carrera El actual intendente Sebastián Carbajal dio detalles de las supuestas maniobras fraudulentas que descubrió en el municipio.

Luego de que el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, diera a conocer que iba a denunciar penalmente al exmandatario municipal, Jorge Castañeda, por supuestas irregularidades durante el mandato anterior, se conocieron detalles de lo que habría hecho el actual diputado departamental con dinero público.

En este sentido, en diálogo con Radio Sarmiento ratificó la denuncia y aseguró que la UFI Delitos Especiales investiga todos los datos que han presentado pero que más ha llamado la atención es lo que expresó Carbajal sobre los fondos que eran usados para mantener caballos de carrera. “Nos hemos encontrado con boletas que no correspondían, funcionarios en locales bailables que no correspondían, lujos que no correspondían como caballos de carrera. Había funcionarios que tenían caballos y deben investigar de dónde provenían esos fondos”, destacó.

Carbajal sostuvo que el objetivo de su equipo es demostrar todas las pruebas que han presentado y consultado sobre el funcionario que figura como propietario de los caballos dijo que ostentaba un cargo de secretario. “Con su poder adquisitivo no podría haber. Nosotros estamos en una situación donde nos movilizamos en nuestros vehículos particulares”, resaltó.

También dijo que radicaron una denuncia por amenazas de muerte al secretario de Gobierno, Andrés Escuela. “Estoy apenado y avergonzado de estar hablando de esto y no de los avances que se hacen en el departamento. A mi también me han amenazado desde el mismo número de celular y quedará en la justicia que investigue”, cerró.

Cuál es la denuncia de Carbajal contra la gestión de Jorge Castañeda

En una nota radial anterior, el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, dijo que creyó “correspondiente que el pueblo de Calingasta debía estar al tanto de lo abusivo y delictivo de la gestión anterior”.

Carbajal asegura que “le dimos de baja a líneas de celular y líneas telefónicas domiciliarias que no estaban funcionando para el municipio” pero que salían de las arcas públicas.

Parque automotor: hace pocos días se culminó el informe realizado por un escribano y entre tantas cosas, determinaron la existencia de un batán que no está ni siquiera en el obrador municipal pero que hay papeles que avalan la compra. “Hay extravíos de motores y vehículos”, resaltó.

Obras: el municipio adeuda la obra de Cristo de la Misericordia, que se inauguró en 2018. Carabajal sostuvo que la empresa va a actualizar los costos que no ha percibido desde entonces.

Entrega de terrenos: Carbajal aseguró que cedieron terrenos que no fueron aprobados por el Concejo Delibertante en mandato. “Hay un espacio verde pertenenciente al IPV que se lo entregaron a una familia, que edificó y ahora el IPV realizó el reclamo del lugar. Hay ver qué vamos hacer con esa familia”.

Fondos Fodere 2022-2023: “Por una inoperancia, no se pudo realizar la obra y nos privaron del parque General San Martín”. Al parecer, Carbajal detectó que recibieron los fondos, el parque no se hizo y el dinero volvió al Estado Nacional.