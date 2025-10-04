Espert sigue en carrera: “Agradezco públicamente el apoyo que el Presidente me ha brindado” El economista y postulante a diputado nacional contó que fue él quién le pidió reunirse ayer en Olivos. Durante una entrevista radial, afirmó que la está pasando “muy mal” .

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reiteró hoy que mantendrá su postulación, agradeció el apoyo que recibió del presidente Javier Milei y admitió que la está pasando “muy mal” por las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un argentino con pedido de extradición de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

En una extensa entrevista con Radio Mitre, Espert también se quebró en varias oportunidades, aunque dijo que su “lado B” lo mantiene con fuerzas para seguir en carrera para renovar su banca en la Cámara baja.

“De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”, sostuvo.

El economista contó que fue él quien le pidió al Presidente el encuentro que mantuvieron ayer en la Quinta de Olivos, y negó que esa charla haya sido para presentarle su renuncia a la candidatura. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, sostuvo.

“Jamás, jamás”, insistió Espert cuando el periodista Gabriel Anello le repreguntó si el Presidente le había sugerido dejar la candidatura.

“Estoy totalmente convencido (de continuar). Y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable de Grabois”, subrayó.

Desde el inicio de la entrevista, Espert se mostró dolido y se quebró en varias oportunidades. “La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante. Al mismo tiempo, con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas”, dijo en el inicio.

“Solo por haber estado un año dedicado a la política, que fue en 2019. O sea, después de cuarenta años de decir lo mismo todos los días sobre las ideas de la libertad, había decidido plantearme la idea de hacer política. Hago política y groseramente en un par de años era narco. Entonces, la verdad que cuando yo recuerdo eso, eh, no puedo creer lo que, lo que, lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois”, agregó al borde de las lágrimas.