Fabián Martín acompañó la presentación del anteproyecto del Plan de Ordenamiento Territorial en Calingasta El vicegobernador participó de las actividades en Villa de Calingasta, Tamberías y Barreal, donde se dieron a conocer los principales ejes del plan que busca un desarrollo equilibrado, sostenible y con participación ciudadana.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó en el departamento Calingasta la presentación del anteproyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta clave que proyecta el crecimiento futuro del territorio de manera eficiente, armónica y respetuosa del ambiente.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y se llevó adelante en las localidades de Villa de Calingasta, Tamberías y Barreal. Durante las presentaciones se expusieron los principales lineamientos del plan:

Mejorar la conectividad e integración territorial con Mendoza y Chile.

Ordenar el crecimiento urbano y evitar la expansión desordenada.

Preservar y potenciar la producción agrícola y turística.

Consolidar corredores estratégicos para el transporte de cargas pesadas.

Proteger el ambiente y gestionar riesgos naturales.

Diversificar la matriz productiva a través de agricultura, turismo y minería responsable.

“El territorio también se planifica con la voz de su gente. Este es un plan construido entre todos para garantizar mejor calidad de vida, desarrollo sostenible, protección de los recursos naturales y prevención de riesgos”, expresó Martín durante su discurso.

El anteproyecto fue diseñado con un enfoque interdisciplinario que integró a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, así como a especialistas en geología, sociología, urbanismo y medioambiente, con el fin de realizar un diagnóstico integral de los recursos, riesgos y potencialidades productivas del departamento.

La participación ciudadana fue uno de los pilares del proceso, con instancias de diálogo junto a autoridades locales, mapeos participativos, encuestas vecinales y un canal abierto de aportes a través de un código QR.

Además del vicegobernador, participaron en las jornadas Emilio Achem, secretario General de la Gobernación; el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal; Federico Manini, director de Planeamiento; Marcela Cuello, jefa Técnica de Planeamiento; Mónica García, jefa del Departamento Planeamiento; y los arquitectos Carlos Guirado, Romina Naranjo y Santiago Mazzuco.

También estuvieron presentes Mariana Azcona, directora de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería, y Ana María Lillo, del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan.