Fabián Martín: “Con menos recursos estamos haciendo las mismas cosas que gestiones anteriores con casi el doble de presupuesto” El vicegobernador y cabeza de lista del Frente Por San Juan habló de la marcha de la campaña.

Entre la tarea institucional y la política, el vicegobernador Fabián martín reconoció en estos días que sus jornadas arrancan bien temprano y terminan bien tarde. La campaña entró en su recta final de cara al 26 de octubre cuando se realicen las elecciones para definir los representantes de las provincias en el Congreso Nacional.

Martín encabeza la lista del Frente Por San Juan que tiene como líder político al gobernador Marcelo Orrego, una fuerte apuesta del espacio gobernante poniendo al vicegobernador al frente de las candidaturas.

Con la campaña ya en su punto más fuerte, a menos de 20 días del cierre, Martín habló en profundidad en radio AM1020 sobre cómo llega el oficialismo provincial a la recta final. “Nos está yendo muy bien, la gente nos recibe con mucho cariño. Estamos escuchando a los vecinos, que nos cuentan sus problemáticas”, expresó el dos veces intendente de Rivadavia.

Y agregó, “a la gente le explicamos que nuestro frente está conformado por muchos partidos políticos, pero que no tenemos un lineamiento nacional, un referente nacional o un político que nos diga qué hacer, cómo pesar, qué decir, sino que nuestro único compromiso es con los sanjuaninos”.

Martín hablo del contexto en que les toca gobernar desde diciembre de 2023 con una gestión libertaria que recortó el giro de dinero a las provincias, frenando la obra pública nacional por completo: “Con menos recursos estamos haciendo las mismas cosas que gestiones anteriores con casi el doble de presupuesto”, dijo. En este sentido, enumeró que la obra pública se financia con fondos 100% provinciales, que encararon políticas de Estado como el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes.

Fabián Martín en campaña

En rigor, resaltó “la fuerte apuesta” a educación y salud, donde dijo que mejoró el servicio en los departamentos alejados donde antes una embarazada no podía tener a sus hijos sin trasladarse a la ciudad y que ahora en buena parte de ellos sí lo puede hacer.

Sobre el tono de la campaña, el vicegobernador dijo que “dentro de todo, ha sido una campaña tranquila, sin agresiones, eso es positivo. Podemos hacer una crítica, pero con altura, con respeto”, aunque reconoció no saber cuáles son las propuestas de la oposición, “no escucho ni veo mucho”.

También se refirió a las encuestas que ubican a Por San Juan por encima de las otras fuerzas políticas locales, aunque aclaró que “son la foto de un día determinado”. Y cerró, “hasta que no contemos los votos, somos muy precavidos en esto y trabajamos hasta el último día”, pero que “creemos que vamos a hacer una buena elección en toda la provincia”.