Fabián Martín: “Muchos chicos delinquen mandados por mayores aprovechando su imputabilidad” El vicegobernador analizó la media sanción que obtuvo el proyecto en Diputados.

En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, proyecto del Gobierno de Javier Milei que en la noche del jueves obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se mostró a favor de avanzar en una modificación del régimen penal juvenil, aunque advirtió que la medida por sí sola no resolverá el problema de la inseguridad.

“Si un chico de 16 años puede discernir para votar y decidir el futuro del país y de las provincias, sin duda sabe cuándo comete un delito, cuándo comete un acto malo o un acto bueno”, afirmó el funcionario. En esa línea, agregó que existen estudios que indican que “a partir de los 10 años los chicos saben cuándo están cometiendo algún acto que no corresponde”, agregó en una entrevista en Radio Sarmiento.

Sin embargo, aclaró que no considera que la baja de la edad de imputabilidad sea una solución definitiva. “Ahora, si esto vamos a pensar que es una solución mágica y que de repente vamos a mejorar sustancialmente, no. No porque el problema de la inseguridad es absolutamente más profundo, es un problema social, es un problema cultural”, sostuvo.

Martín también comparó la situación con la legislación de Alemania, donde la imputabilidad rige desde los 14 años. Según explicó, en ese país no sólo se responsabiliza penalmente a los menores, sino que además se aplican sanciones civiles y penales a los padres, “partiendo de la premisa de que los padres son responsables de los hechos de sus hijos”.

Otro de los puntos que remarcó es que, según su visión, muchos adolescentes delinquen incentivados o utilizados por adultos que se aprovechan de su condición de inimputables. “La realidad es que muchos chicos delinquen mandados por mayores aprovechando su imputabilidad”, señaló, y agregó que “la gente está cansada de que muchas veces son menores los que delinquen y que entran por una puerta y salen por la otra”.

El vicegobernador reclamó cambios en el funcionamiento del sistema judicial. “Tenemos que dejar de tener una Justicia tan contemplativa en muchos casos, una Justicia que realmente los delincuentes le tengan miedo”, afirmó al marcar una postura firme en favor de endurecer la respuesta frente al delito juvenil.

Por último, afirmó que en San Juan “desde nuestra gestión se mejoraron sustancialmente los institutos” destinados para los menores, como el Nazario Benavidez. “Esto es muy importante para luego recuperar a los jóvenes y reinsertarlos a la sociedad”, cerró.