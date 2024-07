Fabián Martín: “Quien no vote a favor de la adhesión al RIGI, vota en contra de San Juan” El vicegobernador metió presión por la aprobación del proyecto del Ejecutivo para apoyar la norma que dijo que permitirá la llegada de grandes inversiones a la provincia.

El vicegobernador Fabián Martín se refirió al tratamiento del proyecto del Ejecutivo provincial sobre la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que tomará estado parlamentario mañana en la Cámara de Diputados.

“San juan tendrá grandes beneficios. La llegada de inversiones es lo que nos interesa, no solamente en materia minera, sino de otros sectores productivos, por eso el Ejecutivo provincial mandó esta adhesión al RIGI, que tiene una serie de articulados y la adhesión tiene que ser total, no se puede cambiar ni una coma, es por el sí o por el no” explicó Martín en contacto con Radio Sarmiento.

“Entendemos que para San Juan es una oportunidad muy importante, que permitirá generar miles de puestos de trabajo y que va a crear una situación de bienestar para nuestro pueblo”.

“Mañana tomar{a estado parlamentario, y pasará a comisión. Nunca fue la idea de tratarlo sobre tablas, porque es si bien es urgente la adhesión, también es necesario estudiarlo, es muy largo y poder debatirlo. Seguramente será para la próxima sesión” detalló el vicegobernador que sobre el nivel de apoyo que tiene la norma entre los legisladores locales dijo que es necesario sumar voluntades.

“Ojalá prime la cordura, el criterio de pensar en los intereses de san juan antes de pensar en los intereses partidarios y podamos sacar esto adelante”.

“Hablé algo con Juan Carlos Quiroga Moyano, el jefe del Bloque Justicialista y veo predisposición a charlar el tema, a evaluarlo, no significa que vayamos a tener los votos. Pero es algo muy bueno para San Juan y me da la impresión que quien no vote por a favor de la adhesión vota en contra de San Juan, en contra de las posibilidades futuras de la provincia, de los intereses de la provincia, sin dudas” aseguró y que por eso pasara a comisión “para que pueda ser estudiado y pensado con tiempo para ver qué decisiones van tomar” .

“Hay muchos que no han tomado su decisión pero que lo ven de manera positiva; el Bloquismo lo está analizando también. Los departamentos mineros por excelencia, Jáchal, Iglesia y Calingasta, tienen que decidirlo, pienso que también tendrán una mirada positiva, porque generara muchas oportunidades para sus departamentos”.

“Tengo fe que vamos a reunir los votos necesarios, ojalá no me equivoque. Veo que Río Negro que es una provincia justicialista lo ha aprobado, al igual que Catamarca que está en vías de hacerlo, Salta y Jujuy están en vía de apoyarlo. Son provincias que tienen proyectos mineros importantes y están trabajando igual que nosotros para apoyarlo”.

“La minería va a generar recursos muy importantes que van a beneficiar al país y que realmente la industria minera, el campo argentino y la industria en general tendrá la llegada de inversiones y la generación de muchos puestos de trabajo, trabajos bien remunerados, trabajos en blanco, es lo que nos sacará adelante, es el camino para salir de esta difícil situación que tenemos” apuntó Martín.