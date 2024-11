Fabián Martín, “sorprendido” por los diputados peronistas sanjuaninos que pegaron el faltazo a la sesión por Ficha Limpia El vicegobernador respondió sobre la polémica generada en la Cámara de Diputados donde no se logró quórum para el tratamiento del proyecto que limita la participación en cargos electivos a personas con sentencias judiciales.

El vicegobernador Fabián Martín se refirió al fracaso del tratamiento del proyecto Ficha limpia en la Cámara de Diputados de la Nación, donde entre los que no dieron quorum figuran los diputados de San Juan del justicialismo y José Peluc. En cambio, sí ocupó su banca Nancy Picón.

“El instituto de “Ficha limpia” debe existir, en San Juan existe, en Rivadavia, cuando fui intendente, lo impulsamos antes que lo incluyera la provincia”, aseguró Martín en Radio Sarmiento.

Puntualmente respondiendo a que los diputados justicialistas, en su momento, apoyaron la iniciativa del ex gobernador Sergio Uñac de implementar esta norma en la provincia, el vicegobernador Martín cuestionó el cambio de posición. “Claro que me sorprende, hacen una cosa acá y otra a nivel nacional otra. Lo penoso acá es que una institución como el Congreso Nacional, uno de los poderes del estado, quede a disposición de una sola persona, hay que legislar para todos, trabajar para todo el pueblo argentino y no para una persona, como Cristina Fernández de Kirchner”.

“Habrá que esperar , veremos el año entrante, si el Presidente presenta el proyecto que iba a presentar, también es una pena que el Presidente anunciara que apoyaría el proyecto Ficha limpia, y ahora pasa esto” dijo en referencia a que el bloque de la Libertad Avanza tampoco bajó al recinto.

“Nosotros venimos apoyándolo al presidente Milei en la mayoría de la propuestas que ha realizado, porque entendemos que hay que darle la derecha, la mayoría del pueblo entendió que hacia un cambio de rumbo. Somos una oposición constructiva, pero no vamos a perder nunca el diálogo”.

Y puntualizó: “Particularmente me sorprendió que hace unas semanas dijera una cosa, y se actuara de una manera(…)No estamos de acuerdo en cosas como esta, como lo dijo Nancy Picón. Pero bueno, siempre nos van a encontrar del lado del diálogo y colaborando con el gobierno nacional para que le vaya bien y a todos los argentinos”.