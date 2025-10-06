Francia y el Banco Europeo ofrecieron un financiamiento clave para infraestructura eléctrica en San Juan El gobernador Marcelo Orrego agradeció este lunes el ofrecimiento de financiamiento por hasta 400 millones de dólares para obras eléctricas durante una reunión en la Embajada de Francia, en el marco de la visita de una misión de 20 empresas francesas de primera línea.

El gobernador Orrego recibió hoy la ratificación de un ofrecimiento de importante apoyo financiero internacional para San Juan, destinado a mejorar la infraestructura eléctrica, fundamental para el desarrollo industrial y minero. El ofrecimiento corresponde a una opción conjunta propuesta por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. El hecho, que está en línea con una carta de intención formal recibida hace semanas atrás por la provincia, se conoció este lunes al mediodía, durante una reunión celebrada en la Embajada de Francia en Argentina enmarcado en la actividad de MEDEF International (Movimiento de Empresas de Francia).

Orrego participó del encuentro invitado especialmente por el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal. En la cita, que se realizó en la Embajada francesa con sede en Buenos Aires, estuvo también Christel Bories, presidente de la Cámara Argentino Francesa y referente ERAMET, una gravitante empresa multinacional francesa, acompañada de una veintena de representantes de otras empresas francesas. La delegación del Gobierno de San Juan estuvo encabezada por el gobernador Orrego, acompañado por los ministros de Mineria, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández.

La reunión sirvió de intercambio entre algunas provincias argentinas y la misión de 20 empresas francesas de diferentes rubros, que visitan el país. Junto a Orrego, que es presidente de la Mesa del Cobre en Argentina, estuvo presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien asistió como presidente de la Mesa del Litio en el país.

Crédito para estratégicas obras

El hecho más significativo del encuentro para la provincia fue la ratificación en la Embajada de Francia por parte de representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) de ofrecer el otorgamiento de un crédito a la provincia de San Juan por hasta 400 millones de dólares o su equivalente en Euros, en una operación de estructuración conjunta con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Este financiamiento está específicamente destinado a la construcción de infraestructura eléctrica para la industria y la minería. Entre las obras clave que se proponen financiar se encuentran las estaciones transformadoras y líneas de transporte de alta tensión con capacidad suficiente para atender la demanda minera y la evacuación de las oportunidades de generación de energía solar que tiene San Juan.

Durante el encuentro, Orrego agradeció el interés de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por ofrecer a la provincia este financiamiento para el desarrollo productivo sanjuanino. Dicho ofrecimiento ha sido realizado formalmente por carta al gobernador y será analizado por los equipos técnicos del gobierno provincial respecto de la conveniencia, condiciones y oportunidad del mismo.