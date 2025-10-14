Israel recibió otros cuatro ataúdes con víctimas de Hamas en Gaza El grupo terrorista palestino Hamas asegura que se trata de restos de rehenes fallecidos en cautiverio, en el marco del acuerdo de alto el fuego con Israel.

El Ejército de Israel recibió este martes otros cuatro ataúdes que entregó el grupo terrorista palestino Hamas a la Cruz Roja en un punto de encuentro en la ciudad de Gaza. Según los secuestradores, los restos corresponden a rehenes que fallecieron en el enclave durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo a reportes de medios locales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) inspeccionarán los cuatro ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia oficiada por un rabino militar. Luego, los restos serán trasladados para su identificación y confirmar que pertenecen a rehenes asesinados. Hamas no ha revelado la identidad de los cuerpos que ha entregado.

La Unidad de Portavoces de las FDI solicitó públicamente actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, información que será comunicada primero a las familias involucradas.

Además, el ejército israelí subrayó que el grupo terrorista Hamas debe cumplir con su parte del acuerdo y esforzarse por devolver a todos los rehenes y fallecidos, permitiendo así un entierro digno.

Un alto mando de Hamas había indicado previamente a la agencia de noticias AFP que se entregarían entre cuatro y seis cadáveres de rehenes israelíes en la noche del martes, como parte del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. Según la declaración, transmitida bajo condición de anonimato, Hamas notificó a los mediadores internacionales sobre esta entrega de cuerpos.

Durante la jornada, el ejército israelí confirmó que los restos de otros cuatro rehenes entregados por Hamas el lunes ya fueron identificados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”. Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí nombró a dos de las víctimas: Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, estudiante de agricultura proveniente de Nepal. El grupo Hostages and Missing Families Forum, que aboga por la liberación de los secuestrados, identificó a los otros dos fallecidos como Yossi Sharabi y Daniel Peretz, este último era oficial del ejército israelí. Sharabi, de 53 años al momento del ataque, fue secuestrado en el Kibutz Beeri, mientras que Peretz, de 22 años, falleció el mismo día del asalto y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El retorno de cuatro cuerpos tuvo lugar el lunes, como parte del acuerdo que incluyó la liberación de los 20 cautivos sobrevivientes, según el pacto de alto el fuego respaldado por Trump. Las familias advirtieron que “la tarea no está resuelta” dado que el acuerdo establece que había 24 cuerpos de rehenes en manos de milicianos palestinos. El acuerdo contempla la devolución de 15 cuerpos palestinos por cada rehén israelí fallecido entregado.

“El trabajo NO HA TERMINADO. ¡LOS MUERTOS NO HAN SIDO DEVUELTOS, COMO SE PROMETIÓ! ¡La segunda fase comienza AHORA MISMO!”, afirmó Trump en la red social X. El Hostages and Missing Families Forum afirmó que continuarán exigiendo la repatriación de todos los cautivos y restos. Netanyahu añadió que el Gobierno está comprometido a “traer de regreso a todos los rehenes”.

El hospital Beilinson y otros centros médicos israelíes informaron que los liberados muestran secuelas físicas y emocionales, con recuperaciones a diferentes ritmos tras el prolongado cautiverio subterráneo. Según testimonios difundidos por Channel 12, los gemelos Ziv y Gali Berman, liberados el lunes, relataron haber permanecido en completo aislamiento durante su cautiverio, sufriendo largos periodos de hambre con breves intervalos en que recibían mayor cantidad de alimento.