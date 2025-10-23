Javier Milei cerrará la campaña de LLA junto a los 24 cabezas de lista en Rosario El Presidente visitará este jueves la ciudad santafesina para encabezar un acto en el Parque España. Opositores convocaron a una marcha en contra.

El presidente Javier Milei encabezará este jueves, a partir de las 19, el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional y candidata, confirmó que al mandatario lo acompañarán todos los cabezas de lista de los 24 distritos del país.

El evento tendrá lugar en el Parque España y servirá para respaldar a los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, liderados por Agustín Pellegrini, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Desde este miércoles se desarrollaban los preparativos en la zona, con el montaje del escenario ubicado al pie de las escalinatas del parque. Ya se instalaron las estructuras principales, el vallado perimetral y parte del sistema de iluminación que se utilizará durante la jornada.

Las autoridades municipales advirtieron que habrá desvíos y demoras en el tránsito en los alrededores del parque durante todo el día, especialmente en horas de la tarde, aunque se espera que la circulación se normalice hacia la medianoche.

Reacción

En respuesta al acto de cierre de campaña de Javier Milei en Rosario, diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la ciudad convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”.

La movilización, impulsada por la CTA Rosario, cuenta con la adhesión de agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles. El punto de encuentro será la plaza de la Cooperación, ubicada en Mitre y Tucumán, a pocos metros de las escalinatas del Parque España, donde el presidente encabezará el acto de La Libertad Avanza.

Desde la Confederación de Trabajadores del Transporte, junto con el sindicato de recolectores, camioneros y otras organizaciones, confirmaron que la concentración comenzará a las 17.30 en la plaza de la Cooperación, para luego marchar hacia el Parque España en rechazo a la presencia del mandatario.