Javier Milei ratificó su plan económico: “Nos van a salir dólares por las orejas” El Presidente dijo que el rumbo de su gestión no cambiará con el resultado de la elección, se mostró abierto a sumar técnicos de otros partidos al Gabinete.

El presidente Javier Milei se mostró muy optimista con el futuro económico del país en la previa de su reunión con Donald Trump, donde se espera que haya nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de la Casa Blanca a la Argentina.

En ese contexto, el mandatario estimó que habrá una “avalancha de dólares” gracias a las fortalezas naturales y productivas del país: “Nos van salir dólares por las orejas”. Esa situación provocará -proyectó- un aumento “fenomenal” de los ingresos de los argentinos.

El mandatario fundamentó su optimismo en el potencial de sectores como la minería, el campo y la energía: enumeró recursos como el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, el uranio, la energía nuclear, el petróleo y el gas Y remarcó la capacidad del país para generar una “avalancha de dólares” que tendrá un impacto directo en el empleo y los salarios.

En concreto, Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en un área específica: “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

En diálogo con el periodista Luis Majul en El Observador, el mandatario dijo además que el programa económico no se moverá un “ápice” incluso con una eventual derrota electoral el próximo 26 de octubre. Y aclaró que están preparados “para lo peor”, si es que la población no acompaña en las urnas.

Luego Milei afirmó que su administración está lista para eventuales situaciones críticas en el mercado. “Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, sostuvo, refiriéndose a los actores que auguraban una rápida devaluación del peso o un colapso macroeconómico. Se refirió, además, a la caída del dólar paralelo y al descenso progresivo del riesgo país.

De acuerdo con el mandatario, la alianza con Trump juega un papel central en la estrategia de defensa frente a turbulencias externas o internas. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, analizó antes de de remarcar que la administración norteamericana fue clave al ofrecer apoyo financiero y político cuando “la franquicia local del socialismo del siglo XXI” (en referencia al kirchnerismo) puso presión sobre el sistema económico nacional. Entre las herramientas disponibles -enumeró- hay líneas de crédito, swap de monedas e intervención directa en los mercados cuando sea necesario.

Sin cambios

El Presidente descartó la posibilidad de modificar el rumbo económico del país por motivos electorales o presión de la oposición. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, enfatizó varias veces durante la charla. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, insistió, al justificar la continuidad de la apuesta por el ajuste, la desregulación y el alineamiento internacional.

También remarcó que existe un consenso amplio sobre las reformas estructurales necesarias en el país y aseguró que está dispuesto a trabajar con todos los actores del espectro político interesados en este programa, independientemente de sus diferencias. “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, lo voy a hacer”, explicó, abriendo la puerta a incorporaciones y cambios en el gabinete siempre que, según sus palabras, respondan al objetivo de mejorar la eficiencia estatal y potenciar el desarrollo económico.

Con la mirada puesto en el futuro, Milei explicó que si el acceso a los mercados se viera restringido, el apoyo estadounidense permitiría garantizar los pagos para evitar nuevos episodios de crisis. “Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para poder rollear la deuda”, detalló.

Finalmente, el jefe de Estado transmitió un mensaje de calma y previsibilidad ante la proximidad de nuevas definiciones electorales. Reiteró que el camino trazado es “el correcto” y le pidió a la sociedad no abandonar el sendero de las reformas económicas: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo”.