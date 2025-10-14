Se conoció la terna para Fiscal General de la Corte: Baigorrí, Senatore y Lozano, uno de ellos sucederá a Quattropani En una reunión de casi una hora, en el segundo piso de Tribunales, los cinco integrantes del Consejo votaron a los tres hombres que pueden suceder a Jimmy Quattropani. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados.

Finalmente y luego de varias idas y vueltas, donde no faltaron las polémicas ni las versiones cruzadas, el Consejo de la Magistratura confeccionó la terna de candidatos a la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial), que ocupará el cargo de Eduardo Quattropani.

Los elegidos son: Matías Senatore, Rolando Aníbal Lozano y Guillermo Baigorrí. Los integrantes del cuerpo se inclinaron por estos nombres, de los 33 que habían quedado en carrera (originalmente se inscribieron 35).

Si bien ningún postulante era un desconocido en el ambiente judicial y muchos de ellos en el político, había nombres que tenían más cartel, como el del exlegislador nacional Guillermo Baigorrí.

El oficialismo quería poner uno conocido en la terna, sabiendo que cuenta con los votos en la Legislatura para elegirlo, a pesar que ese nombre no tendría el consenso de todos.

El Consejo quería sí o sí hoy entregar la terna, a pesar de especulaciones que decían que la decisión podía pasar para luego del 26 de octubre y evitar cualquier ruido en medio de una, por ahora, apagada campaña de cara a las legislativas.

Esta demora del Consejo para entregar la terna le sacó peso a Fabián Martín en Diputados, entendiendo que por la fecha ya es sabido que la definición quedará para noviembre, seguramente.

Así las cosas, el oficialismo logró meter en la terna a quien quería, pero fue a fuerza de negociaciones, idas, vueltas y mucha muñeca política en virtud que en la composición del cuerpo sabían que corrían desde atrás.