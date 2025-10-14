Los perfiles (políticos y judiciales) de los ternados para suceder a Jimmy Quattropani El Consejo de la Magistratura confeccionó la terna para la jefatura del Ministerio Público. Sólo un nombre salió por consenso. Los otros dos, por voto dividido. No hubo sorpresas. Son impulsados por determinados sectores del poder.

Una reunión breve. En poco menos de una hora, el Consejo de la Magistratura, cuyo debate previo estuvo signado por los contratiempos, definió la terna para el jugoso cargo de fiscal General de la Corte de San Juan. Los cinco integrantes del cuerpo extrapoder, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial, estuvieron en el segundo piso de Tribunales durante la mañana de este martes. Las deliberaciones decantaron en tres nombres que ahora están en carrera para suceder al difunto Eduardo Quattropani, más conocido como Jimmy.

La Magistratura resolvió que el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial, Matías Senatore, sean los posibles jefes del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial). Luego de la comunicación oficial, quedará en manos de la Cámara de Diputados de la Provincia la elección del nuevo Jimmy. El orreguismo puede construir una mayoría con el apoyo del bloquismo y los aliados. El peronismo, que es el bloque mayoritario, juega de atrás porque no logra construir consensos.

El Consejo está conformado por el presidente, el cortista Juan José Victoria, la representante del Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Laura Palma, la representante del Legislativo, la uñaquista Fernanda Paredes, y los representantes de la Abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta. Fueron los encargados de tejer la nómina.

Los ternados tienen perfiles distintos. Baigorrí proviene de la política e hizo un recorrido como abogado litigante que lo catapultó al cargo de juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Es el preferido de la Casa de Gobierno, pero costó que el magistrado apareciese en la terna. Incluso en el debate de este martes, algunos miembros de la Magistratura pusieron reparos. Su postulación salió por decisión dividida.

El camarista, con pasado como presidente del partido Producción y Trabajo, egresó de la UBA y dio clases en la UNSJ y la UCC. Quedó vinculado a la megacausa Expropiaciones luego de la inhibición de los cortistas. Si bien todavía no interviene de manera activa, lo hará en las próximas instancias como parte del nuevo tribunal.

Por su parte, Rolando Lozano es un gestor. Así lo definieron las fuentes consultadas. Fue uno de los colaboradores más cercanos de Jimmy Quattropani. Como secretario Relator conoce de primera mano el trabajo cotidiano del Ministerio Público. Tiene una relación fluida con el sobrino del difunto fiscal General, Fernando Rahmé, quien en algún momento sonó como posible ternado. Ciertamente, la Corte de Justicia tiene una inclinación positiva hacia Lozano. Este diario publicó que era uno de los preferidos del máximo tribunal sanjuanino. Además, cuenta con una buena sintonía con el peronismo. Su nominación salió por unanimidad. Los cinco miembros de la Magistratura votaron a favor de su postulación.

En términos técnicos y profesionales, Lozano es egresado de la UCC, tiene una larga trayectoria litigante en el derecho penal y actualmente es supervisor del CAVIG y de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Finalmente, Matías Senatore es casi un colado. Ingresó a las negociaciones en las charlas previas a la definición de la terna. En las últimas horas del lunes, el nombre salió a la luz como parte de un presunto acuerdo entre el oficialismo y el Partido Bloquista. Podría decirse que es el Plan B por si algo sucede con Baigorrí en la Legislatura. Pero son meras especulaciones. Desde Casa de Gobierno no dieron definiciones al respecto. La palabra que flotó en el aire en Tribunales es que es un profesional del “consenso”. No obstante, la Magistratura lo eligió por votación dividida.

Senatore es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora es coordinador de la Oficina Judicial Penal. Anteriormente fue director de la Oficina de Gestión de Audiencias de Flagrancia y también titular de la Casa de Coquimbo en San Juan.