Javier Milei visitó Chaco y Corrientes en su gira de campaña: “No aflojen, el esfuerzo vale la pena” El presidente, de visita por el norte argentino, tuvo breves discursos en los que volvió a arremeter contra el kirchnerismo y el narcotráfico.

El presidente Javier Milei visitó este sábado al mediodía a la Plaza Belgrano de Resistencia, Chaco, en el marco de su gira electoral por el norte argentino. Vestido íntegramente de negro y con su habitual campera de cuero, el mandatario fue recibido por una multitud de simpatizantes que lo esperaban desde temprano, entre banderas violetas, cánticos y bombos libertarios. Allí, rodeado de militantes, dijo: “No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena”. Finalizado el acto, el jefe de Estado se trasladó a Corrientes donde se reunió con Virginia Gallardo, su principal candidata en aquella provincia.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) arribó al aeropuerto internacional de Resistencia cerca de las 11.20 junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider. Desde allí, la comitiva se dirigió en caravana hacia el centro de la ciudad escoltada por móviles de las fuerzas federales.

Minutos antes del mediodía, el Presidente descendió de su camioneta en la esquina de French y Paraguay para saludar a los militantes y abrir el acto en apoyo a los candidatos locales de su espacio.

En su breve discurso, que no superó el minuto, Milei insistió en su mensaje de perseverancia ante las dificultades del proceso económico y político. “Nos encontramos en una disyuntiva: avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad o volvemos al pasado kirchnerista. No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, expresó ante los aplausos de la multitud, antes de cerrar con su tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”.

Y después dejó un mensaje sobre el tema inseguridad y narcotráfico: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”.

Un rato después del acto en Chaco, Javier Milei se dirigió a Corrientes. El Presidente fue recibido por militantes que lo esperaban desde temprano en inmediaciones del Hotel de Turismo. Milei fue saludado también por los candidatos libertarios correntinos, encabezados por Virginia Gallardo. Allí encabezó un acto en la intersección de 25 de Mayo y Costanera.

El operativo de seguridad fue importante: los alrededores del parque Cambá Cuá, lindante al hotel y al punto de encuentro previsto para que el presidente salude a la militancia, están “blindados” para resguardar la presencia presidencial. El acto principal fue breve: Milei habló ante sus simpatizantes para apuntalar su campaña nacional en territorio correntino.

Así, el oficialismo acelera la campaña e intenta dejar atrás la polémica que atravesó la campaña de cara al 26 de octubre, vinculada a los nexos del ahora excandidato libertario José Luis Espert con Fred Machado -preso por narcotráfico y con un pedido de extradición en curso a Estados Unidos-.

