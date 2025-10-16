La Cámara ordenó reimprimir con la foto de Santilli los afiches que se mostrarán en los centros de votación El tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de Provincia, que se había pronunciado contra el pedido de La Libertad Avanza.

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir los afiches que se mostrarán en los centros de votación en provincia de Buenos Aires, por las elecciones legislativas nacionales, con la cara del diputado de la Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, que es cabeza de lista. La medida había sido avalada por el fiscal federal, Ramiro González.

El tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de Provincia, que se había pronunciado contra el pedido de La Libertad Avanza de reimpresión de afiches por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, que inicialmente fue cabeza de esa lista.

La CNE argumentó que con el sistema de votación de Boleta Única Papel (BUP) “las listas de candidatos son muy numerosas y no incluyen, por obvias limitaciones de espacio en la boleta, la identificación de todas las candidaturas propuestas”.

La CNE mencionó en el fallo que ordenó reimprimir con la foto de Santilli los afiches que se mostrarán en los centros de votación, en Provincia, que “el Código Electoral Nacional prevé que las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes, deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible”.

Aclaró que “en este caso, y a diferencia de lo ocurrido con la reimpresión de los talonarios de boletas, los afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (no individualizados por mesa de votación)”.

El tribunal explicó que la distribución de los afiches “puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante al del material esencial para la constitución de las mesas sin retrotraer los actos cumplidos ni las operaciones realizadas y sin poner en riesgo la entrega oportuna de dicho material. Más aún, cuando el Correo informó que es posible la reimpresión y la distribución sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios”.

El Tribunal destacó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos” y que las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible”.

Desde la CNE indicaron que “la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente” al momento de las elecciones, en especial cuando “existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin”.