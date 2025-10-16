Rolando Lozano, uno de los integrantes de la terna para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, habló sobre los desafíos que implicaría asumir esa función y la impronta que le gustaría darle al Ministerio Público Fiscal.
“El mayor desafío es dotar de autonomía al Ministerio Público Fiscal, porque depende de la Corte de Justicia. Creo que lo natural y normal es que, con la madurez del sistema y los consensos necesarios, tenga independencia funcional, pero también económica. Si se necesita algo no se puede resolver en el acto”, expresó Lozano en diálogo con Radio Light.
El abogado aseguró que siente una “obligación moral” de postularse, en reconocimiento al trabajo iniciado hace siete años cuando el actual fiscal general, Eduardo Quattropani, lo convocó para fortalecer el Sistema Acusatorio en la provincia.
“Mis prioridades en la función serían mantener todo lo bueno que hemos conseguido. Ha costado mucho armar equipos de gestión. Cuando comenzamos en febrero de 2021, ninguno de los operadores conocía el sistema acusatorio desde adentro, y eso implicó aprender sobre gestión, recursos humanos y coordinación. Creo que lo hemos logrado con orden y eficiencia, dos palabras que no pueden faltar”, remarcó Lozano.
El abogado valoró además los resultados del nuevo esquema judicial: “Hay que mantener este modelo: antes había delitos que nunca se juzgaban y hoy sí; procesos que duraban cuatro o cinco años ahora se resuelven mucho antes. Eso es una justicia rápida y eficiente”.
“Tenemos una Fiscalía muy sanjuanina: adaptamos el sistema a nuestra idiosincrasia y a los recursos disponibles, y hoy contamos con un nivel de eficiencia medio y superior al de otras jurisdicciones del país”, añadió.
Cabe recordar que esta semana se dio a conocer la terna de postulantes para suceder a Quattropani. Rolando Lozano competirá junto a Guillermo Baigorrí y Matías Senatore.