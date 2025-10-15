Las 13 definiciones de Guillermo Baigorrí, uno de los ternados para reemplazar a Eduardo Quattropani El camarista laboral rompió el silencio luego de ser anunciada la terna para el cargo de Fiscal General de la Corte.

Ayer se conoció la terna para el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, que luego de la muerte de Eduardo Quattropani, generó en el mundillo de Tribunales y la política local una expectativa muy grande, que tuvo ingredientes particulares, como las idas y vueltas para la conformación de la terna y nombres que sobresalieron más que otros.

En rigor, quedó definida y la conforman Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano, según informó el Consejo de la Magistratura y que ahora deberá definir la Legislatura provincial.

Uno de los nombres que sonó fuerte desde un principio, incluso pocos días después de conocida la lamentable noticia del fallecimiento de Quattropani, fue el de Baigorrí, actual juez de Cámara del Fuero Laboral.

Su paso por la política partidaria lo puso en cartelera y hasta el momento no se había expresado. Hoy, en una extensa entrevista en Radio Light, Baigorrí rompió el silencio y habló largo y tendido de diferentes temas de coyuntura que se dieron con su postulación y posterior terna.

SOBRE LA TERNA

“Primero, no deja de ser un gran orgullo poder estar en una terna semejante, más aún cuando, obviamente, de los postulantes habían personas con mucha trayectoria, destacados, reconocidos en el ámbito de la provincia. Y bueno, el hecho de ya haber sido ternado, para mí, obviamente, es un placer, un orgullo y bueno, un compromiso, seguramente, también.

LAS IDAS Y VUELTAS DE LA PREVIA HASTA SER TERNADO

“Indudablemente que son cuestiones que siempre suceden. Siempre hay una especulación desde distintos sectores, inclusive desde los medios, de pensar quién sería una persona que podría tener el apoyo del oficialismo y entonces empiezan a tirar nombres. Algunos de todos los que tiraron, muchos ni siquiera se presentaron. Yo me presenté y bueno, me siento orgulloso de que el oficialismo me haya apoyado, lo cual ustedes dicen que yo sea un candidato para el oficialismo. Para mí es, cómo podríamos decir, un reconocimiento, es un orgullo. De todas maneras, yo no tengo vinculaciones con la política de hace 13 años. Hoy en día soy totalmente alejado del mundo de la política”.

DEL ÁMBITO LABORAL AL PENAL

“Yo creo que el Fiscal General tiene una tarea y tiene una responsabilidad amplísima y muy interdisciplinaria. Es una tarea que indudablemente debe tenerse en cuenta mucho más allá de lo que hoy en apariencia tiene la, ¿cómo se dice?, la preponderancia que aparece a partir de la creación del sistema acusatorio. Esto hace que pareciera que la fiscalía tiene como única tarea estar manejando la política criminal. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, yo te invito a que pensemos en términos de la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal, de alguna manera tiene una independencia, no forma parte del Poder Judicial ni de ninguno de los poderes, es un órgano extrapoder. Y el Ministerio Público, cuando usted analiza el artículo 120 de la Constitución que habla específicamente de esto, establece que el Ministerio es el encargado de garantizar la legalidad y los derechos de las personas en cooperación con los otros órganos del Poder de la República. O sea, la tarea del fiscal es defender y poner en práctica el movimiento judicial para la defensa de los derechos. Penales, sí, pero sólo penales, no, es un error pensar eso. Imaginar que los fiscales intervienen en la legalidad de todos los procesos que están en trámites civiles, laborales, comerciales, en todos los procesos donde hay intereses de menores que lo manejan a través de las asesorías.

Entonces las asesoras pertenecen también a este esquema. El fiscal en San Juan, por ejemplo, que no lo tienen en otras provincias, tiene una acción directa de inconstitucionalidad, una acción declarativa de inconstitucionalidad directa ante la Corte. Fíjense la trascendencia que eso tiene, que solamente el Fiscal de Estado y el Fiscal de la Corte pueden pedirle a la Corte que declare la inconstitucionalidad de una norma, no en un caso concreto, sino que la declare para todos los casos.Tiene un efecto general, un efecto derogatorio implícito, porque no lo deroga, pero debe comunicarle al órgano para que lo cambie. La Fiscalía de la Corte interviene en todos los procesos, en todos los recursos extraordinarios provinciales de inconstitucionalidad y arbitrariedad. Cuando son admitidos formalmente, tiene que pronunciarse el fiscal.

El fiscal interviene en el proceso, es el presidente del Tribunal Electoral de la provincia, junto con jueces de la Corte. El fiscal interviene en el jurado de enjuiciamiento. El fiscal es un gestor conjuntamente con la Corte, de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia del Poder Judicial y la cooperación y la interrelación con el Legislativo, con el Ejecutivo, con la Policía, hasta los organismos no gubernamentales. Hay un montón de agrupaciones, asociaciones que de alguna manera defienden intereses, como puede ser la de Madres del Dolor, un grupo de personas que defienden chicos que han fallecido producto de un accidente de tránsito, hay un montón de organizaciones… El fiscal es mucho más que coordinar la cuestión Penal como se pretende.

UN CARGO CON MUÑECA POLÍTICA

“El fiscal debe desarrollar, de alguna manera, la política criminal. Jerarquizar los delitos que de alguna manera son más trascendentes para la sociedad y hay que atenderlos.

Debe trabajar en políticas para evitar la revictimización de la gente, para garantizar que la gente sienta que la fiscalía está de su lado y pueda denunciar con tranquilidad y que no va a ser revictimizada. Debe garantizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la protección de los más vulnerables, la tutela judicial. Digo, la Argentina ha tenido una trascendencia con todo ese tipo de cosas y la fiscalía debe estar ahí.

Quattropani, desarrolló este Sistema Acusatorio, desarrolló equipos de trabajo espectaculares, todo funciona y yo quiero jerarquizar y verdaderamente reconocer la tarea desarrollada. Pero, un poco volviendo al planteo inicial, considero que descalificar algún perfil porque se suponga o no se advierta la especialidad en alguna de las áreas, es demasiado, porque es como desconocer que el Fiscal General tiene un montón de situaciones que atender, no solamente una área.

¿QUÉ PERFIL DEBERÍA TENER EL NUEVO FISCAL GENERAL?

“Hay una cuestión que quiero decir, más allá del respeto, la admiración y la consideración que todo el mundo ha tenido a la figura de Eduardo Quattropani, ninguno de los postulantes y ninguno de los ternados va a ser Quattropani, todos tenemos, supongo yo, una personalidad y una manera de comportarnos que nos caracteriza, y en ese sentido, debe entenderse que es una nueva etapa, con otras personas y con otros, quizá, otros modos, lo cual no son ni mejores ni peores, son distintos. Yo, en mi caso, toda mi vida, en todos los ámbitos que me he movido, he sido una persona de conciliar, de abrir vínculos, de creer en los consensos, de creer en trabajo en equipo y en trabajo entre, no solamente desde el lugar que te toca, sino también, en este caso, mancomunadamente con la Corte para desarrollar la tarea de prestación de servicio a los justiciables, y lo mismo en relación con los demás poderes, porque para mí, verdaderamente, el fiscal tiene que ser, como podríamos decir, una persona que genere consenso, que trabaje para lograr el beneficio del funcionamiento de la justicia, si tenés que mejorar leyes, negociando, charlando, sugiriendo, proponiendo, no tienes facultad de presentar proyectos de ley, pero sí a través de la Corte, y vos podés, de alguna manera, generar vínculos con el Poder Legislativo, tenés que generar vínculos con el Ejecutivo, con la Secretaría de Justicia, con la Secretaría de Seguridad, con la Policía.

Creo que, en ese sentido, debe ser una persona que tenga ese tipo de perfil. No digo que yo sea quien lo tenga, ni digo que sea el único que lo tenga, si es que pudiera atribuirse a mí. Me parece que debe ser una persona- y Eduardo Quattropani lo tenía- de buscar acuerdos con todos los actores de la política.

POTENCIA ESTRUCTURAS

“Yo creo que lo que funciona nunca se debe cambiar. Se puede corregir, se puede mejorar, se puede dar una impronta distinta, pero sería muy descabellado para cualquier persona que pretenda llegar ahí, para cualquiera de los ternados, decir: “no, esto hay que cambiarlo, hay que suspenderlo, hay que desarmar las estructuras, hay que rearmar”. Osea, el sistema acusatorio tiene cuatro años más o menos en la provincia, desde que se inició con Flagrancia, ya está instalado, está funcionando, hay gente capacitada, los fiscales y los ayudantes fiscales, todos están verdaderamente comprometidos con la tarea, lo hacen bien. Entonces pensar que alguien puede proponer cambios sustanciales en ese sentido es un absurdo, es indudable que cada uno le dará su impronta y si hay cosas para mejorar, ¿cómo no lo va a hacer?”.

¿MÁS GENTE PARA FISCALÍA?

“Bueno, sí, indudablemente que eso tiene que ver con un análisis de estadísticas, hay que ver de respuesta que podemos dar, y en una de esas a veces, sí, a veces es necesario. Hay unidades fiscales que pueden estar con faltante de gente o que tienen suficientes fiscales pero pueden faltar ayudantes, o bueno, en distintas áreas. Es indudable que en el tema de la gente, por experiencia se lo digo, yo estoy en el Poder Judicial y siempre tenemos la sensación que con un poquito más de gente podríamos tener mejor servicio. Habrá que ver también la disponibilidad, las posibilidades, yo creo que en algunos aspectos puede ser necesario sumar gente, sí”.

SU PASADO EN LA POLÍTICA

“Si usted lee el reglamento del Consejo de la Magistratura, establece que los consejeros para poder elegir las ternas van a tener una entrevista, pero deben analizar los antecedentes y cuando usted analiza los antecedentes, lo que establece ahí, es que hay que analizar los antecedentes que tengan el Servicio de la Justicia, hay que analizar los antecedentes que tengan en posgrados, por ejemplo, en perfeccionamientos técnicos, la carrera docente, también otras tareas que haya desarrollado por ejemplo, si ha escrito libros y también dice, no hay que olvidarlo, respecto a la participación o la integración en otros órganos del Estado. O sea, el Consejo de la Magistratura, no descalifica para nada haber tenido una actividad política. Lejos de ser, es un tema que también deben tener en cuenta, o debería tenerse en cuenta, hay una cuestión que debe diferenciarse.

Una cosa es la política partidaria, y otra cosa es, de alguna manera, la participación en política, que eso haya posiblemente generado un enriquecimiento en la formación de la persona. Una persona que ha integrado otros órganos, que ha participado de proyectos de leyes, o que ha participado en tareas en un ejecutivo, en tareas electorales, por ejemplo. Por ejemplo, para ser parte del tribunal electoral, tiene que conocer derecho electoral. Y, digo, las personas que han estado en el ámbito de la política, son los que están preparados para eso”.

ELECCIÓN EN DIPUTADOS Y LA POSIBILIDAD QUE NINGÚN TERNADO SALGA POR UNANIMIDAD

“Eso forma parte de las opciones y de las posibilidades. Ahí no establece que el que sea elegido tiene que ser elegido por unanimidad. La historia es que nosotros pretendemos pensar que estamos eligiendo un técnico, pero por otro lado hay intereses políticos que llevan a la selección entre lo técnico y lo político. Entonces ¿por qué razón puede haber tantos intereses políticos? Yo creo que en cualquier tema que llega a la Legislatura hay partidos políticos que tienen distintos programas, tienen distintas ideologías, tienen distintos pensamientos, y es posible que entiendan que el más idóneo para cubrir un cargo sea Juan o Pedro y que no todos los legisladores coincidan.

Lo que pasa es que justamente en los órganos legislativos lo que se busca el consenso, lo que se busca es acordar. La democracia es eso, es el juego de encontrar acuerdos y consensos para poder gobernar. Para mí no hay ningún problema que el que sea elegido, sea elegido con un montón de gente que lo apoya y un montón de gente que no lo apoye, porque son las reglas del juego.

Yo creo que es lo normal que suceda en un ámbito legislativo. Cuando el pueblo elige un presidente o un gobernador, ese señor obtiene un 40 o un 50% de votos y un 40% de gente no lo votó y no lo quería como presidente y sin embargo son las reglas de la democracia, el que ganó ganó y el otro acompaña y se acabó”.

SU EXTRACCIÓN BASUALDISTA

“Forma parte de mi historia que no reniego y no me afecta para nada, o sea, para mí. Yo, lo que me afecta es cuando me quieren decir que yo hoy sigo en la política. No, yo hace 13 años que no estoy en la política. Nunca más participé, nunca más tuve ninguna actuación, nunca más hice nada, me desafilé del partido. No, yo no tengo nada que ver con la política ahora.

Yo, gracias a Dios, entré y salí con las manos limpias, nunca tuve ningún tipo de nada. Fui una persona que jamás nadie podrá cuestionarme nada, nada fuera de la ley, todo dentro de la ley. Así que, en mi caso, que me digan que mi pasado fue basualdista, fue lo que sea, pero no me afecta en lo más mínimo, no reniego a mi pasado”.

INVESTIGAR POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN

“Hay algo que es cierto, cuando usted está en un cargo y vienen denuncias o vienen cosas, uno tiene que investigarlas, lo cual no significa que todas las investigaciones tienen que ser con persecuciones. Digo, hay veces que a usted lo pueden acusar de que no pagó impuestos y en realidad no es así. Usted demuestra que lo pagó o que está en un plan de pago o lo que sea.

Yo hace 13 años no estoy en la política y que el gobierno actual me elija a mí como su candidato es un orgullo pero no es un compromiso para mí de nada. Digo que no porque yo pertenezca o haya pertenecido hace 15 años a una posición política, voy a salir hoy a perseguir a los adversarios de aquel momento o del actual momento. No, eso no tiene nada que ver. Ni es mi estilo. Yo reitero, no hay que buscar fantasmas porque ninguno de los que estamos acá nos han puesto para perseguir a nadie ni para salvar a nadie”.

SOBRE LA RESISTENCIA PERONISTA

“No pienso que están pensando que tienen que buscar a alguien del mismo color político para que no haya persecuciones o no, así que no, yo en eso soy más básico y mucho menos, más simple. Yo creo que el peronismo quiere, como todos los espacios que quieren construir poder, el peronismo debe querer mantener u ocupar un cargo importante como es este con alguien que le pertenezca a sus filas y la oposición o el oficialismo actual dirá, bueno, yo quiero poner a alguien que de alguna manera no sea del otro partido y pueda ser o pueda tener alguna simpatía conmigo, o sea, digo, pero yo no creo que haya detrás de esto miedos o ideas de persecuciones.

LOS DEMÁS TERNADOS

“Primero empiezo por decir que los treinta y tres que quedamos de los inscritos apenas los requisitos. Creo que todos, todos, son personas que tienen una trayectoria y que tienen cosas para justificar su postulación. Algunos dentro del ámbito del poder judicial o de la fiscalía, hay algunos que son jueces, otros que son pertenecientes a la Fiscalía, otros que vienen de la actividad profesional independiente. Ya digo, todos tienen un palmarés en su espalda para poder mostrar.

El doctor Lozano es destacadísimo profesional del derecho penal y tiene mucha experiencia porque está dentro de la fiscalía desde hace muchos años.

Es una persona muy respetada por todo el mundo, hay inclusive por quien les habla, no tengo absolutamente ningún elemento para cuestionarlo. Y el doctor Senatore es un gran gestor que tiene hace muchos años trabajando en el Sistema Acusatorio, que tiene experiencia. Yo tengo la mejor consideración para ellos y no tengo ningún tipo de pensamiento negativo sobre nadie. Y que sea el que sea, que sea el mejor para San Juan, para el sistema de poder judicial, para el funcionamiento de la Justicia”.