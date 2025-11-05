La CGT eligió un nuevo triunvirato y quedó a un paso de la ruptura con el sector de Barrionuevo y la UTA El liderazgo lo encabezarán Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros). Su principal desafío será el debate sobre la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este miércoles continuar con el esquema de conducción en triunvirato y Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) serán los nuevos líderes de la central obrera.

El acuerdo para elegir al nuevo Consejo Directivo se alcanzó durante el Congreso en el estadio Obras Sanitarias, tras varias horas de negociaciones y luego de rechazar la propuesta de Luis Barrionuevo de volver al unicato. El líder gastronómico se retiró del estadio junto a Roberto Fernández, de la UTA, y Omar Maturano, de La Fraternidad, en desacuerdo con lo votado y bajo la amenaza de partir la CGT, como en 2008, cuando lanzó la CGT Azul y Blanca.

La renovación de autoridades se da en la previa a que comience el debate de reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en el Congreso.

Según informó Héctor Daer, el Congreso Nacional Ordinario de la CGT contó con la presencia de más del 90% de los sindicatos confederados. “Seguiremos fortaleciendo la unidad de los trabajadores y trabajadoras frente a quienes pretenden avanzar sobre nuestros derechos”, escribió en su cuenta de X.

Cómo fue la negociación para la renovación de autoridades

Como anticipó TN, la CGT negoció hasta último momento bajo qué esquema se organizaría la nueva conducción. En un encuentro en la sede de la UOCRA, horas antes del Congreso, se terminó de definir mantener el liderazgo tripartito. De la reunión formaron parte los líderes de sindicatos de gran peso, entre ellos el anfitrión Gerardo Martínez, Daer, Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).

Por eso, cuando Barrionuevo y Fernández propusieron el regreso al unicato, la propuesta fue rechazada pro amplia mayoría. Luego, durante el reparto de cargos para las secretarías, ambos se retiraron del estadio Obras.

Fue entonces cuando se definió que Andrés Rodríguez (UPCN) también será parte de la renovación de autoridades, como secretario adjunto de la central obrera; al igual que Abel Furlán (UOM) que estará al frente de la Secretaría Gremial. Además, dos exintegrantes del triunvirato van a seguir en la dirección: Daer, como secretario de Interior, y Acuña, de Turismo.

Si bien Barrionuevo se fue del Congreso, según pudo saber TN, no rompería con la CGT, como sí están dispuestos a hacer Fernández, de la UTA, y Maturano, de La Fraternidad. “El grupo de Barrionuevo y Maturano son parte de la unidad de CGT”, desmintió uno de los dirigentes que lideró las negociaciones en las últimas semanas. Sin embargo, la amenaza está latente.