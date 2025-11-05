Resultados electorales: cómo le fue a cada fuerza política por escuela Un relevamiento por lugares de votación muestra cómo se configuró por zona el nuevo mapa político.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre redibujaron el mapa político del país y le dieron un fuerte respaldo al Gobierno nacional, que consiguió el 40,66% de los votos y consolidó su dominio en el Congreso. El análisis de los resultados, escuela por escuela, revela la magnitud del triunfo y también algunas curiosidades llamativas.

De acuerdo con el relevamiento que procesó los datos de más de 17.000 establecimientos habilitados en todo el territorio, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en 9.986 escuelas, superando así la mitad de los centros de votación del país. En segundo lugar quedó Fuerza Patria junto a sus aliados provinciales, con 5.204 establecimientos ganados, y en tercer lugar Provincias Unidas, que logró imponerse en 661.

El desempeño del oficialismo tuvo picos extremos. En 11 escuelas obtuvo el 100% de los votos, cuatro de ellas en Entre Ríos, cuatro en Formosa, dos en San Luis y una en Chaco. En contraste, hubo 20 colegios en los que no consiguió ninguno. El peronismo, por su parte, logró la totalidad de los sufragios en solo dos establecimientos —uno en Bragado (Buenos Aires) y otro en Pirané (Formosa)—, mientras que en 101 escuelas no sumó ni un voto, casi la mitad ubicadas en Córdoba.

El nivel de detalle del recuento permitió descubrir algunos empates insólitos: La Libertad Avanza y Fuerza Patria obtuvieron exactamente la misma cantidad de votos en 35 escuelas. También se registraron dos empates entre el peronismo y Provincias Unidas, y ocho entre estos últimos y los libertarios. En la escuela José Mármol, de Tulumba (Córdoba), incluso hubo un “empate libertario”: la lista oficial de LLA, encabezada por Gonzalo Roca, igualó en votos con la del Partido Libertario que lidera Agustín Spaccesi.

El mayor margen de victoria de los libertarios sobre Fuerza Patria se dio en la Facultad de Derecho de la UBA, donde la lista encabezada por Federico Pelli obtuvo el 67,8%, frente al 11,9% de sus competidores, una diferencia de 3.422 votos. La situación inversa se produjo en la Escuela J. Mantovani, en Río Chico (Tucumán), donde el gobernador Osvaldo Jaldo se impuso con el 78,24%, aventajando a los libertarios por 2.809 votos.

Aunque de menor impacto, otras fuerzas también lograron marcar presencia. La UCR se impuso en 11 establecimientos —diez en Tucumán y uno en Córdoba—, mientras que el Frente de Izquierda (FIT-U) logró ganar en dos escuelas jujeñas: la N° 274 “Bicentenario del Éxodo Jujeño” y la N° 277 “Gral. Juan G. Lavalle”.

El mapa electoral escuela por escuela deja así una radiografía minuciosa de cómo votó el país y confirma que, detrás del triunfo nacional de La Libertad Avanza, hubo una fuerte capilaridad territorial y un nivel de competencia que en algunos puntos se definió voto a voto.

Candidatos que ganaron donde votaron

La mayoría de los candidatos que encabezaron las listas de La Libertad Avanza lograron imponerse en las mesas donde emitieron su voto. Entre ellos, Alejandro Fargosi obtuvo el 67,6% en la escuela Carlos Pellegrini, mientras que Diego Santilli alcanzó el 57% en las Escuelas N° 11 y N° 13 de Tigre.

La excepción fue Gonzalo Roca, postulante de LLA por Córdoba, quien no consiguió imponerse en su propio centro de votación. En la escuela General San Martín, donde sufragó el ahora diputado electo, el triunfo fue para Provincias Unidas, que logró el 43,71% de los votos, dejando a La Libertad Avanza en segundo lugar con 25,73%.

En la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional, donde votó el presidente Javier Milei, el oficialismo se quedó con 4 de cada 10 sufragios y fue la fuerza más votada. También se impuso en el Colegio de la Santa Cruz, en Beccar, donde votó el excandidato a diputado bonaerense José Luis Espert.

Del lado opositor, el candidato Jorge Taiana apenas alcanzó el 16,8% en el Colegio María Santísima de la Luz, en Vicente López, quedando a casi 46 puntos de distancia de LLA.

En Fuerza Patria, solo seis de los 24 candidatos que encabezaron listas lograron ganar en sus respectivas escuelas. Se trata de los patagónicos Adriana Serquis (Río Negro), Juan Carlos Molina (Santa Cruz) y Juan Pablo Luque (Chubut), con el 45,77%, 37,43% y 36,43% respectivamente. A ellos se suman Marcelo Barbour (Santiago del Estero), Cristian Andino (San Juan) y Fernando Monguillot (Catamarca), quienes obtuvieron el 54,69%, 54,45% y 43,16%.

Fuente: La Nación.