La oposición criticó al Gobierno por haber prorrogado el Presupuesto y buscará debatirlo en marzo En el Congreso advierten que la decisión que se oficializó este lunes busca eludir controles legislativos y le permite al Ejecutivo manejar los recursos por decreto. Cuáles son las dificultades para retomar la discusión.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023, la oposición intentará, aunque sin grandes esperanzas, discutirlo en marzo de 2025. Cuando el pasado 19 de noviembre el diputado libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, suspendió la reunión de comisión y destacó, en una alocución desde el salón de Pasos Perdidos, la necesidad de mantener como condición sine qua non la meta del déficit cero, la oposición supo que no habría más debate y que el futuro de las perspectivas económicas para el próximo año se definiría a través de un decreto presidencial.

En aquel momento, Espert fundamentó que, por su comisión de trabajo, hubo más de 30 horas de debate con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos siete ministros, sin lograr los acuerdos necesarios. La oposición no solo reclamó la interpelación del titular de la cartera económica, Luis “Toto” Caputo, sino que además Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, señaló que “La Libertad Avanza quiere eludir el control legislativo” y que habría desfinanciación a las provincias bajo el argumento del “déficit cero”.

Este lunes, el presidente Javier Milei dispuso, mediante el Decreto 1131/2024, la prórroga del presupuesto 2023, que regirá durante el ejercicio 2025. “Es una facultad constitucional y es la vía jurídica que previene la obstrucción de las mayorías legislativas. Es una facultad del Poder Ejecutivo decidir cómo y en qué se va a gastar”, le dijo a TN el diputado oficialista Lisandro Almirón.

El diputado Espert aclaró en las redes sociales: “Habrá nueva ley (de presupuesto) cuando la política acepte tres cosas al mismo tiempo: déficit cero, baja del gasto público y sin suba de impuestos”.

Desde el PRO, la diputada Florencia de Sensi señaló: “Tener presupuesto es fundamental para generar credibilidad ante el mundo. Nunca es bueno continuar con algo hecho por el kirchnerismo”, en alusión a la prórroga del presupuesto 2023, debatido a fines de 2022 y enviado al Congreso por el expresidente Alberto Fernández.

Presupuesto 2025: las dificultades para debatirlo en marzo

El diputado libertario José Luis Espert es titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. (Foto: NA)

Ante la falta de convocatoria a sesiones extraordinarias, el Congreso podría discutir un proyecto de presupuesto a partir del inicio de un nuevo período parlamentario, el próximo 1 de marzo. Sin embargo, diversos legisladores de la oposición ven esta posibilidad con muchas dificultades.

Por caso, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, le dijo a TN: “Hace falta un presupuesto para que los inversores, el FMI y otros organismos de crédito confíen en el modelo económico. Por ello, tengo esperanzas de que en sesiones extraordinarias o en marzo retomemos esa discusión. Para eso, tienen que estar dispuestos a negociar (el oficialismo) con gobernadores algo racional y priorizar la hoja de ruta más que lo comunicacional. Por eso, este debate está del lado del Gobierno, no del Congreso”.

Mientras tanto, desde el sector crítico de la UCR, el bloque Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal entiende que será imposible discutir un proyecto de presupuesto durante el próximo mes de mayo y agregó: “La prórroga es la confirmación de que no querían ley de presupuesto. Quieren libre disposición de los recursos. Un nuevo descenso en la calidad institucional que ratifica el rumbo de un gobierno anómico y autoritario”.

MIRA TAMBIÉN En el último día hábil del año, Orrego fue al Centro Cívico a saludar a todos los trabajadores

Desde Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez utilizó las redes sociales para marcar su postura: “Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas. Por eso, hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024). Cuesta recordar en la historia económica reciente una situación en la que dos años seguidos no haya habido ley de presupuesto y se reconduzca el presupuesto anterior. Tampoco hay antecedentes cercanos de que sea el propio Poder Ejecutivo el que no quiera tener presupuesto”.

“Cuando en 1992 se aprobó la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, el espíritu del legislador fue garantizar que hubiese ley de presupuesto. Se buscaba rutina presupuestaria. Por eso, en esa ley se detallan muchos elementos con un solo fin: tener ley de presupuesto. Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso. Milei no quiso tener ley. Decidió no tenerla”, siguió.

También sumó sus críticas la diputada Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal: “Alertamos que (Javier) Milei hacía caer sesiones y trababa acuerdos para que no se aprobara el presupuesto y poder gastar en lo que él quisiera, como un pequeño monarca. Lo que dijimos sucedió. Hoy, por primera vez en democracia, Argentina no tiene presupuesto votado por el Congreso por segundo año consecutivo. Una vergüenza”.

Presupuesto 2025: qué pedían los gobernadores

A lo largo del debate del presupuesto en Diputados, los mandatarios provinciales tuvieron varios encuentros en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y lograron acercar y unificar varios planteos para que el presupuesto lograra los acuerdos políticos correspondientes.

Las demandas de los mandatarios provinciales incluyeron las deudas por las cajas previsionales no transferidas, la devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban a la disuelta AFIP, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Esos pedidos naufragaron cuando, en Casa Rosada, aquel 19 de noviembre, se reunieron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el diputado José Luis Espert, quienes vieron que el déficit cero corría peligro y decidieron dar por terminado el debate por el presupuesto 2025.