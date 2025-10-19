La postulación del hijo de De Sanctis a la Cámara Civil encendió las especulaciones sobre el sucesorio del ministro en la Corte El abogado Pablo De Sanctis presentó la documentación para el concurso que busca el sucesor de la jubilada María Cristina Nacif. También está anotada la perpetua candidata, la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. Los dos corren con ventaja. Pero la interpretación sobre el sucesorio del cortista ganó los pasillos de Tribunales.

Terminó el proceso de confección de la terna para fiscal General de la Corte. El Consejo de la Magistratura nominó al camarista laboral Guillermo Baigorrí, al secretario Relator Rolando Lozano y al coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore. La decisión llegó después de un largo paréntesis de negociaciones y ahora es una cuestión que deberá resolver la Cámara de Diputados de San Juan. Con ese tema cerrado, la Magistratura encarará, después de las entrevistas, la definición de los tres nombres para suceder a la jubilada María Josefina Nacif en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Hay 42 anotados para cubrir el cargo de la histórica Nacif, de los cuales nueve son jueces de primera instancia que buscan dar el salto a un puesto de mayor jerarquía e ingresos económicos. Son Luis César Arancibia, Pablo Oritja, Humberto Conti Picco, Héctor Rollán y Roberto Farina, Walter Otiñano, Marianela López, Esteban de la Torre y Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, mismo lugar desde donde Nacif se catapultó para la Cámara Civil. Otro postulante, cuyo nombre resonó en los Tribunales, es Pablo De Sanctis, el hijo del ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis.

¿Quiénes suenan como reemplazo de la jueza jubilada? Son tres nombres que pican en punta, pero que todavía nadan en la marea de especulaciones internas del Poder Judicial. El que más runrún generó es el hijo del corista. Hay una razón que subyace en las interpretaciones de pasillo: la jubilación del ministro, que está en edad de retirarse, pero que debe esperar, mínimo, hasta diciembre del 2026 para plegarse a la jubilación de privilegio por cumplir diez años en la función de magistrado del máximo tribunal. El argumento de la presentación de De Sanctis Jr. a la Cámara Civil, según los operadores judiciales, es la sucesión del padre.

De acuerdo a la hipótesis que manejan las fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO, el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, exdirigente del Partido Justicialista con vínculos esporádicos con la actual dirigencia peronista, habría sugerido la postulación de Pablo como una forma de que tenga rodaje antes de diciembre del 2026 y luego pueda ir, con más o menos suerte y correlación de fuerzas políticas, al máximo tribunal provincial. ¿Es descabellado? “No, son todos así”, dijeron las fuentes, en relación al comportamiento de los funcionarios de la Justicia.

Además, refuerzan el argumento con un dato: es la primera vez que De Sanctis Jr. se presenta a un concurso judicial sanjuanino. Antes lo hizo para el cargo que dejó vacante Manuel Gálvez en el Juzgado Federal Nº1 de San Juan. Según las fuentes, pese a que se impone la lectura sucesoria, el hijo del cortista es un abogado experimentado y jefe de Asesores del Banco de la Nación que tiene chances de hacer una buena entrevista ante los cinco integrantes de la Magistratura: el otro cortista Juan José Victoria (presidente), la ministra de Gobierno, Laura Palma (Ejecutivo), la diputada peronista Fernanda Paredes (Legislativo) y los dos representantes de la Abogacía, Raúl Acosta y Valeria Torres. Después queda ver si llega con los votos en la Cámara de Diputados local, pero no es imposible. Podría haber buena sintonía entre el oficialismo y el peronismo.

La otra en carrera que ingresa en el lote de “favoritos”, según los operadores judiciales, es la titular del Contencioso Administrativo, Tettamanti. Es la eterna postulante a todos los cargos judiciales. Recientemente, también se apuntó para competir por la Jefatura del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial). No quedó ni siquiera por cupo femenino. Pero hay una línea interpretativa que cuaja con su baja animosidad por el puesto de fiscal General. La mujer, de buena relación con algunos medios de comunicación, no “rosqueó” la candidatura. Al contrario, bajó cualquier especulación sobre su posible ingreso a la terna. ¿Por qué? Aparentemente, tiene más ganas de suceder a Nacif, se siente más preparada. Incluso, en los pasillos de los Tribunales se habla de un “buen” vínculo entre la jueza y el vicegobernador Fabián Martín. Es decir que, si fuese cierto, tendría chances de pasar una votación en la Legislatura.

Finalmente, más atrás, figura el juez de Familia Esteban De La Torre. El magistrado también es familia del ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis. Es el sobrino. Las fuentes consultadas dieron referencias positivas sobre él. “Es buen juez, fue buen litigante, ya se había anotado para otros concursos antes”, graficaron. ¿Otra bala del cortista por las dudas? En las especulaciones, es posible; en la realidad, falta mucho. Sobre todo, los tres mencionados deben pasar el cedazo de la Magistratura. De no ser así, todo quedará en nada.

