La reacción de Peluc a la baja de Espert, el nuevo spot de Milei y la posible visita de Sturzenegger El representante del Presidente en la provincia, el diputado nacional José Peluc, habló con la prensa. Además, tuvo protagonismo en el nuevo spot de La Libertad Avanza.

Finalmente, pese a que en los últimos dos días había ratificado su postulación, y luego de dos semanas que tuvieron en vilo al Gobierno, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por el hecho de haber recibido un pago de 200.000 dólares del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. En San Juan, hubo una repercusión inmediata. Por ahora, sin control de daños.

El representante de Javier Milei en la provincia, José Peluc, tuvo noticias de cal y de arena en cuestión de horas. Ante la consulta de la prensa, el diputado nacional de La Libertad Avanza aseguró que “a Espert no lo conozco, o sea lo ubico de ahora. Nunca me fue a visitar a San Juan. Nunca he tenido una charla con él, porque no es de mi bloque, sino aliado”. Es más, señaló a Canal 13 de San Juan que “desconozco cómo viene, no tengo ni la confianza suficiente para haberle preguntado si de lo que se lo acusa es verdad”.

El libertario sanjuanino buscó despegarse de Espert. Sin embargo, en diálogo con Radio Colón, Peluc respaldó la decisión del ahora excandidato bonaerense. “Los renunciamientos son actos de grandeza”, marcó. En tanto, afirmó que el Gobierno nacional tiene “el rumbo claro, más allá de los nombres”. En ese sentido, hizo hincapié en el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Argentina como una señal de confianza en el proceso económico de la gestión de Milei, pese a los embates políticos . “El mundo empieza a mirar a la Argentina con respeto”, dijo.

Por otro lado, tal como informó durante la semana pasada en el Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza, es posible que el ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visite la provincia en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Según pudo saber este diario, Peluc tuvo una reunión vía teleconferencia con los armadores del resto del país y la cúpula nacional del mileísmo para coordinar la visita del funcionario.

Cabe recordar que Sturzenegger tiene una relación cercana al candidato a diputado nacional Abel Chiconi. El sanjuanino, exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, aplicó las reformas en el organismo acorde a los lineamientos del ministro. Por eso se ganó el apodo de “Pichón de Sturze”.

Por otro lado, pero dentro del mismo universo libertario, San Juan recibió un sorpresivo guiño de Milei en el último spot de campaña. En el video, viralizado en redes sociales, puede verse al Presidente en la Casa de Sarmiento, rodeado de estudiantes de primaria y del propio Peluc.