La relación Orrego-Milei post elecciones y la bienvenida a las reformas de segunda generación El Presidente de la Nación recibió al sanjuanino en la cumbre con gobernadores en la Casa Rosada. En la Casa de Gobierno tienen expectativas sobre el restablecimiento de la vinculación institucional y aguardan un interlocutor tras la salida de Francos. El rol de los libertarios.

Pasaron las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Hace exactamente una semana, el país eligió representantes ante la Cámara de Diputados de la Nación. En San Juan, predominó el escenario de tercios. Las tres principales fuerzas: el peronismo, el oficialismo provincial y La Libertad Avanza ingresaron un diputado. Sin embargo, a nivel nacional, Javier Milei polarizó con el Partido Justicialista y logró imponerse incluso en la Provincia de Buenos Aires. Con las urnas a favor, el Presidente convocó a los gobernadores. Pidió los votos para el Presupuesto 2026 y una serie de reformas.

Poco y nada trascendió en San Juan sobre la reunión de Milei y el gobernador Marcelo Orrego con los mandatarios provinciales. Duró casi dos horas. El Presidente saludó efusivamente a cada uno de los presentes y compartió el video en redes sociales. Tras el encuentro, aseguró que la reunión con los gobernadores fue “extremadamente positiva” y que “está consensuado y hay un acuerdo total” en sostener el “déficit cero” de las cuentas públicas, así como en ir hacia una “modernización” del régimen laboral. “Después está la discusión del cómo”, admitió.

En una entrevista con el canal A24, Milei defendió haber excluido del cónclave a cuatro gobernadores de la oposición peronista, entre ellos al bonaerense Axel Kicillof. “Si repiten el catecismo marxista y las recetas que hundieron a la Argentina, es difícil tener un diálogo razonable”, sentenció.

Orrego, por su parte, celebró la reunión. “Como Gobernador valoro esta convocatoria, no sólo como una necesidad, sino como un compromiso con los argentinos. Fue una oportunidad para expresar temas propios de la provincia y de las industrias que integran nuestra matriz productiva”, escribió en la cuenta de X. No hubo más alusiones. En la Casa de Gobierno eligieron el silencio después de las declaraciones de Orrego, pero este diario supo que hay expectativa por la revinculación institucional con el Gobierno nacional después de las elecciones. Fuentes consultadas dijeron que fue un “gran paso” y un “gesto de Milei”. Sobre todo después de las tensiones naturales con la Casa Rosada producto de la refriega electoral. De hecho, la idea del orreguismo es “freezar” cualquier discusión pública post elecciones hasta nuevo aviso y enfocarse en afianzar la relación con Milei en los casos necesarios.

DIARIO DE CUYO consultó a Orrego sobre el resultado del encuentro con el Presidente. Durante una rueda de prensa en el EPSE, reiteró que los diputados que responden al Gobierno provincial “tienen muy claro que la bandera que defienden es la de los sanjuaninos” y que “queremos que le vaya bien al Presidente para que le vaya bien a los argentinos”. Es el discurso institucional común del mandatario provincial.

No obstante, ahondó sobre los pedidos de Milei en relación al Presupuesto 2026 e incluso le dio la bienvenida a las reformas de segunda generación. Es decir, las reformas laboral, tributaria, fiscal y los cambios en el Código Penal. ¿Son temas con los que San Juan está de acuerdo? “Me parecen temas de sentido común. La legislación laboral es vieja, muy arcaica. Tenemos que avanzar para que las PyMes puedan producir más y que haya más empleo, más formalidad. Los otros temas son muy finos, vamos a estar presentes en la discusión con nuestros diputados”, dijo. ¿Puede haber mayor sintonía con La Libertad Avanza? “No es momento de hablar de eso, ha terminado la elección hace pocos días. Va a haber diálogo porque los frentes empiezan y se terminan”, expresó. ¿Abrió una puerta para el 2027 tras el resultado libertario en San Juan con un 26%? Es un interrogante amplio. A priori, no. “Vamos a bajar el perfil hasta enderezar lo que haya que enderezar”, deslizó, off the record, un colaborador de la calle Paula sobre cualquier mención de política electoral.

Orrego cuenta con dos de los seis diputados nacionales por San Juan. Actualmente están Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno. La primera es la voz del Gobernador en el Congreso, la segunda cumple en ir a votar. El resultado del domingo pasado generó que el frente oficialista Por San Juan retenga la banca que puso en juego. En el lugar de Moreno ingresará, en caso de efectivamente asumir, el vicegobernador Fabián Martín. A partir del 10 de diciembre, los dos legisladores orreguistas serán los encargados de la rosca parlamentaria bajo la supervisión del Gobernador. Los dos votos del bloque Producción y Trabajo estarán en juego al momento de votar las reformas. Sería lógico presumir el acompañamiento sanjuanino a las iniciativas de la Casa Rosada a la luz de las declaraciones de Orrego.

La pregunta es qué puede pedir la provincia y, fundamentalmente, si los pedidos se concretarán en algún momento. Por ahora hay una certeza: ya no está el ministro coordinador Guillermo Francos ni el ministro del Interior, Lisandro Catalán. El dúo libertario a cargo de la relación con los gobernadores salió eyectado del Gobierno nacional. El orreguismo aguarda el nombramiento del nuevo vínculo institucional para iniciar negociaciones. Inicialmente, los dos votos de Orrego buscarán las obras de la Ruta 40 y sacar a San Juan del artículo del Presupuesto que quita el beneficio de las zonas frías y que afecta a 122.000 usuarios. Además, el Gobernador se plegó al reclamo del resto de sus colegas sobre la necesidad de la distribución de fondos nacionales.

Probablemente, de asumir el Vice en el escaño de la Cámara baja, también haya apoyo para las privatizaciones. “La Argentina tiene 36 empresas deficitarias, y se necesita una privatización ordenada para obtener recursos que permitan, por ejemplo, mejorar los ingresos de los jubilados”, dijo en una entrevista con DIARIO DE CUYO, en una muestra de voluntad de colaboración con Milei.

Por otro lado, voceros de La Libertad Avanza en San Juan ponen paños fríos a la expectativa del oficialismo y relativizaron la interpretación de un “nuevo” Milei dialoguista. Sin ir más lejos, mencionaron que Francos y Catalán buscaron acuerdos con los gobernadores en momentos electorales y no priorizaron al partido del Presidente. Según argumentan, es uno de los motivos de las renuncias de los ministros. “Los fondos van a llegar a la manera que dijo (el ministro de la Desregulación del Estado, Federico) Sturzenegger con trenes para la minería con inversiones privadas”, dijo una fuente. También señaló que “a San Juan va a llegar lo que llegue al resto del país”.

En ese sentido, marcó que el rol de los libertarios sanjuaninos será recordar las votaciones del pasado en Diputados. “Ellos -por el oficialismo- apoyaron la Ley Bases, aunque después modificaron artículos. Durante las elecciones, votaron diferente en el aumento de jubilaciones, la Ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica”, dijo. Pero en la Casa de Gobierno desestimaron los resquemores del pasado. Principalmente porque la relación con los gobernadores es parte del acuerdo económico con los Estados Unidos. ¿Habrá tabula rasa? En la administración sanjuanina lo recuerdan diferente con un discurso similar al que probaron en las elecciones: “Ayudamos al Presidente pese a un 60% menos de fondos nacionales. La Provincia se hizo cargo desde el incentivo docente hasta los tratamientos oncológicos”.