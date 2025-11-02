La reconfiguración en la Legislatura tras el impacto electoral y el factor péndulo de Martín Especulaciones afiebradas entorno a la renovación de autoridades y la composición de bloques de la Cámara de Diputados de San Juan. Los que suenan para presidir si Fabián Martín asume efectivamente la banca nacional. La lectura entre líneas.

El resultados de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre acarreó -de manera natural- un núcleo de especulaciones afiebradas entorno a la supuesta reconfiguración de la Legislatura sanjuanina. ¿El impacto electoral tiene una correlación efectiva con el esquema de poder legislativa del orreguismo? Hay mucho para leer entre líneas.

A priori, el proceso de reacomodamiento del oficialismo y el peronismo en la Cámara de Diputados todavía es ténue. No puede vislumbrarse un movimiento brusco hasta la votación clave para la Casa de Gobierno: el debate de la terna para el cargo de fiscal General de la Corte. Será un parteaguas en el rosqueo legislativo. ¿Por qué? Se verá el nivel de sintonía que sostiene el comando de calle Paula con el edificio de Liberador y Las Heras.

En un escenario penumbroso, que se cristalizará con dos hechos -la asunción o no del vicegobernador Fabián Martín como diputado nacional y la reorganización de autoridades de la Cámara sanjuanina-, por ahora sólo hay especulaciones sobre los movimientos para la votación del fiscal General y los próximos cargos en la Justicia como las o los sucesores de las jubiladas María Josefina Nacif y Leticia Ferrón, en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y en la Fiscalía de Cámara, respectivamente.

DIARIO DE CUYO echó algo de luz sobre la performance peronista en relación a la terna para la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría). El secretario General de la CGT local, el diputado provincial Eduardo Cabello, respaldará al candidato oficialista Guillermo Baigorrí.

Parece que el resultado de las elecciones, que dejó al peronismo en el primer lugar e ingresó al exintendente de San Martín, Cristian Andino, a la Cámara baja de la Nación, no abroqueló al bloque Justicialista como se esperaba. En la previa, los operadores del PJ hablaron de la unidad posterior a un eventual triunfo -incluso moderado como el del domingo pasado-, pero todo indica que no sucederá. No habrá tal amalgama.

Quizá porque el presidente de la bancada, Juan Carlos Quiroga Moyano, no sabe o no puede construir una mayoría aún teniendo el bloque con mayor cantidad de legisladores. Quizá porque los diputados tienen la intención de beneficiar a sus departamentos y también tienen algunas espinas para quitarse de la espalda.

Un ejemplo es el vallisto Omar Ortiz, el exintendente no fue tenido en cuenta en la campaña y lo dijo a viva voz en la última reunión del bloque con Andino presente. “Por algo perdimos Valle Fértil”, deslizó. No es un pase de factura al diputado nacional electo. Es una factura a nombre de Quiroga Moyano, quien aparentemente no lo convocó a participar en el armado del Valle. Otro ejemplo es el exintendente de Calingasta, Jorge Castañeda. El dirigente calingastino hizo campaña con Andino pese a la pelea interna con el intendente Sebastián Carbajal -el Milei sanjuanino que cambió todo el Gabinete en cuestión de meses- y las idas y vueltas judiciales que embarraron la cancha.

Pero ahora todo volvió a la normalidad y posiblemente retome su vinculación dialoguista con el Gobierno provincial. Sobre todo porque impera una lectura subrepticia respecto a la continudad de los mandatos de los actuales jefes comunales de cada distrito. Tanto Mario Riveros como Sebastián Carbajal están en condiciones de repetir. Ergo, el aparato justicialista los sostendrá en el 2027. ¿Y Ortiz y Castañeda? ¿Otra vez diputados? No tienen en mente continuar en la Legislatura, prefieren ir por el sillón municipal. ¿Bajo el ala orreguista? Y por qué no. Sin embargo, falta mucho. Dependerá de la percepción política sobre la gestión de Orrego en las cercanías a las elecciones generales.

No es el peronismo, en este caso particular de reconfiguración legislativa, el que tiene que atar cabos. Desde que arrancó el mandato del Gobernador no lograron construir mayoría y tal vez no lo hagan salvo alguna excepcionalidad futura. Tiene algunos satélites que no logran alinear: el massista Franco Aranda y el chimbero Gabriel Sánchez. Pero están por fuera de la formalidad del bloque. Internamente, el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja, representado por Graciela Seva y Mario Herrero, está alineado a la conducción de Quiroga Moyano.

La pelota está en la cancha del oficialismo provincial. La postulación del vicegobernador Fabián Martín a la Cámara de Diputados de la Nación y el posterior resultado que resultó en un escaño para el orreguismo generó dimes y diretes entorno a la asunción efectiva y el reordenamiento de autoridades en el Palacio legislativo. La situación es distinta a otras candidaturas análogas como la de Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro puso a jugar a la vice Gisela Scaglia, que ganó y ocupará la banca en el Senado de esa provincia. Sencillamente quedará como presidente del cuerpo el radical Felipe Michlig. No hubo discusiones al respecto.

En cambio, en San Juan, el segundo lugar en las elecciones -pese a que el Gobierno sumó más votos que en el 2023 y la distancia con el peronismo no fue abismal, apenas tres puntos- generó la percepción de un escenario de barajar y dar de nuevo. DIARIO DE CUYO lo analizó con base a una entrevista que dio Martín. Vale la pena recordar el diálogo con este periodista.

—Pregunta obligada: ¿va a asumir su banca?

Voy a estar donde el gobernador me necesite. No me imaginé ser candidato, pero él me lo pidió y asumí el desafío con la intención de asumir la banca. Si el gobernador decide otra cosa, ahí estaré.

—¿Existe la posibilidad de que le pida quedarse como vicegobernador?

No lo sé. El gobernador me pidió jugar esta elección, lo hice y ahora habrá que analizar muchas cosas. El Gobierno provincial, pese al resultado, goza de buena salud, buena imagen y un gobernador que conduce bien. Lo de ayer fue una elección nacional.

La decisión final, como corresponde o como suele suceder, la tiene el gobernador Orrego. ¿Asume o no asume? Es la pregunta. Por eso, de momento, es lícito pensar la probable postura de Martín como un péndulo que toca los extremos entre el sí y el no. No hay nada concluyente todavía. Está vigente la chance de no asumir. Pero las fichas se mueven. El sucesor natural es el vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado del PRO, Enzo Cornejo. Hasta la renovación de autoridades en marzo/abril del 2026, el dirigente amarillo es el dueño de la Cámara si el vice opta por ir al Congreso de la Nación. Pero el liderazgo de Cornejo está en discusión. Tiene cuestionamientos de dos flancos distintos. Por un lado, del propio oficialismo, encarnado en el bloque de Producción y Trabajo. Por el otro, del bloquismo, representado por el diputado Luis Rueda.

En el caso que Martín viaje a Buenos Aires, el reordenamiento de autoridades tiene un nuevo favorito: Juan de la Cruz Córdoba. Es un legislador de confianza del Vice y hombre de Rivadavia. Trabajan en tándem. Sería lógico que un dirigente del riñón de Martín ocupe el puesto. ¿Tiene los votos? Es una tradición que el oficialismo tenga la vicepresidencia primera o, en este caso, la presidencia, que no es lo mismo que la Vicegobernación. Ya no habrá vice, sólo un titular del cuerpo de Diputados que suplirá el Ejecutivo en ausencia de Orrego. En tanto, el bloquismo podría negociar sus cuatro votos y argumentar que es parte del oficialismo. De hecho, fue parte de la sociedad electoral que se extinguió el 26 de octubre.

Pero el partido que fundó Federico Cantoni tiene más poder de fuego. ¿Por qué? El pédulo de Martín es la respuesta. Si el Vice asume y deja vacante el cargo, Rueda puede entrar en el rosqueo por la vicepresidencia primera y hacerse lugar a los codazos con sus cuatro bancas. Pero, si Martín no asume, el sucesor natural en Nación es el bloquista Federico Rizo. Naturalmente, el orreguismo deslizará la importancia de contar con un alfil propio en el Congreso. Por ende, si las negociaciones son favorables, existe la posibilidad de que Rizo quede en San Juan y el elegido para la Cámara baja sea el santaluceño Carlos Jaime, el primer suplente de la lista de Por San Juan.

La Casa de Gobierno tiene una razón para conservar a Rizo. DIARIO DE CUYO anticipó el razonamiento: si Rizo se va, ingresa una justicialista, la secretaria General de UTHGRA, Graciela Baraza, del palo del líder de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello. Es un voto más para el bloque del peronismo y eso deja los números ajustados al momento de votaciones importantes. El oficialismo no tiene ganas de lidiar con un tablero con poco margen de acción. Entonces, quizá Rizo siga en la provincia. ¿Y qué hay cambio de su permanencia? Bueno, la vicepresidencia primera. Podría interpretarse como un “gesto”. Falta poco más de un mes para el 10 de diciembre, la fecha donde culimarán todas las versiones, rumores y especulaciones. Hay tiempo para tratativas entre bloques y algún llamado de la calle Paula. La primera parada en tren de lecturas será el tratamiento para la designación del nuevo Quattropani.