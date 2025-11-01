Leo Gioja le bajó el tono a la interna que asoma en el peronismo por el 2027: “Es tonta y de corto plazo” El secretario de Finanzas del PJ sanjuanino analizó en Data Fina, el programa de política de Radio Colón, el triunfo del peronismo en las legislativas del 26 de octubre. Aseguró que la elección ratificó un piso histórico del 30%, destacó la conducción colectiva del espacio y señaló que José Luis Gioja cumple un rol de equilibrio y experiencia en la interna justicialista.

El exdiputado provincial y actual secretario de Finanzas del Partido Justicialista, Leonardo Gioja, participó de Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3), donde analizó el escenario interno del peronismo tras el triunfo en las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

Gioja sostuvo que la victoria justicialista, encabezada por el exintendente de San Martín Cristian Andino, fue producto de la unidad y la militancia, más allá de los nombres que integraron la lista. “Cuando se gana, se gana, aunque sea por un voto”, resumió el dirigente, que consideró el resultado “una sorpresa relativa”.

“Eran números que manejábamos. Suponíamos que el Gobierno provincial estaba unos puntos arriba, no pensamos que se iba a dividir tanto ese voto. Nosotros tenemos el 30% histórico del peronismo. La verdad que es bueno que nos haya alcanzado para ganar y tiene que ser nuestro piso para crecer”, expresó.

Consultado sobre el papel que jugó el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja dentro de la lista ganadora —armada por el senador Sergio Uñac—, el exdiputado fue claro: “El giojismo aporta la unidad”.

“Hubo una serie de discusiones sobre cuál era la mejor fórmula. No era ningún secreto nuestro pedido. Nosotros pedimos que fuese José Luis Gioja, lo he dicho siempre. Pero José Luis iba si estaban todos de acuerdo. Como prenda de unidad sí, para disputar una interna no”, explicó.

Además, relató que al no darse ese consenso, el exgobernador dio un paso al costado para que el resto del espacio confeccionara la nómina con libertad. “Todos apoyamos la lista. Una parte importante de las razones del triunfo fue que hubo un peronismo consustanciado con la lista independientemente de los nombres”, subrayó.

Gioja también destacó el carácter colectivo del triunfo, evitando personalismos dentro del justicialismo. Elogió la campaña de Cristian Andino y el trabajo de los intendentes, a quienes reconoció por “ponerse la campaña al hombro sin un mango”.

“En el peronismo hay que discutir, no romper. Una de las razones del triunfo es que fue colectivo, no individual. Obviamente Cristian aportó mucho. De la misma manera hay que reconocer a los intendentes y a Sergio y José Luis”, afirmó.

“Discutir el 2027 es tonto y de corto plazo”

Cuando fue consultado por el próximo candidato a gobernador, Gioja no dejó margen para la especulación y descalificó la interna adelantada que se asoma en el justicialismo. “Me parece una discusión apresuradísima. No tiene sentido darla. Quién saca la cabeza primero para quedarse con una candidatura me parece tonto y de corto plazo”, sentenció.

Para el dirigente, el desafío del PJ no pasa por nombres, sino por reconstruir un proyecto provincial que vuelva a conectar con el trabajo y la familia. “Ahora hay que emparentar al peronismo con el trabajo. Hay que volver a las fuentes. El peronismo es un trabajo digno para la familia”, dijo.

El rol de José Luis Gioja: “Guía y garantía de unidad”

En el tramo final, Leonardo Gioja definió cuál es hoy el papel de su tío, el tres veces gobernador de San Juan, dentro del partido: “José Luis es garantía de unidad y de opinión mesurada. Es como con mi viejo, te da una experiencia de años. Para el PJ, José Luis es guía. Además tiene una lectura de la cuestión nacional que pocos dirigentes de San Juan tienen”.

Y aunque admitió que es probable que el exmandatario no vuelva a integrar una lista electoral, descartó cualquier retiro político: “Desde el punto de vista electoral, es muy probable que José Luis no esté en una lista. Pero desde el punto de vista del influjo que tiene sobre la militancia peronista, eso no se rifa, no se entrega”.