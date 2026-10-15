    • 15 de octubre de 2026 - 19:42

    Las mejores fotos de la Quinta Marcha Federal Universitaria en San Juan

    DIARIO DE CUYO acompañó la movilización que recorrió el centro sanjuanino y reunió a autoridades de la UNSJ, estudiantes, docentes, sindicatos y dirigentes políticos en defensa de la universidad pública.

    La movilización. Fotos: Daniel Arias.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una importante convocatoria en San Juan. Desde las 17.30, una multitud partió de la Plaza 25 de Mayo, recorrió las calles del centro y llegó hasta las escalinatas del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre.

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    DIARIO DE CUYO participó de la movilización y registró en imágenes los principales momentos de una jornada marcada por el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la defensa de la educación pública.

    Con el rector Tadeo Berenguer al frente, la marcha reunió a estudiantes de las facultades y de los colegios preuniversitarios, agrupaciones estudiantiles, representantes gremiales y dirigentes del peronismo y de la izquierda.

    El cierre tuvo un fuerte tono político: Berenguer cuestionó al Gobierno nacional por el financiamiento universitario y lanzó críticas al fallo judicial que exigió a la UNSJ presentar un plan de continuidad pedagógica para recuperar las clases perdidas en sus institutos preuniversitarios.

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