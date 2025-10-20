Las reuniones de Sturzenegger en San Juan con empresarios, militantes y el periodismo El ministro de la Desregulación y Transformación del Estado estará en la provincia el martes en la noche y el miércoles en la mañana.

Tal como adelantó DIARIO DE CUYO, el ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estará en San Juan. El funcionario estrella de Javier Milei llegará este martes a la provincia. Durante la noche, tendrá una reunión con empresarios en el Club Social. La cita es las 21 y todo indica que será cerrada. Es decir, sin acceso al público ni a la prensa.

Según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza, el ministro de la Nación dormirá en San Juan y el miércoles, durante la mañana, tiene programado un desayuno con los candidatos (Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani) más una arenga a la militancia. El representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, afirmó que será un evento para renovar las energías en el último tramo de la campaña para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

Después, una vez finalizado el acto con las bases de La Libertad Avanza y las Fuerzas del Cielo, Sturzenegger tomará contacto con el periodismo sanjuanino. Peluc, en una entrevista en Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3) aseguró que el funcionario de Milei es el que mejor explica el cambio que plantea el Presidente y que responderá a las inquietudes de la prensa. ¿Dónde? Inicialmente, en la sede ubicada en Libertador y Urquiza.

Recientemente, en el programa de Radio Colón, que conduce Fernando Ortiz, el diputado Peluc habló sobre la campaña y destacó el “esfuerzo enorme” de la sociedad en estos meses. “El Presidente siempre nos dice que reconozcamos el esfuerzo que hizo la gente. Pero también tenemos que explicar que ese esfuerzo no se puede tirar por la borda. Si después de todo lo que hizo, volvemos a la emisión, no nos sirve. Estamos a un paso de que la Argentina termine de dar el cambio en materia económica y social”, afirmó.