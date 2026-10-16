Lesa humanidad: la Justicia italiana acorrala al exmilitar Carlos Malatto por crímenes cometidos en San Juan

La causa por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en San Juan durante la última dictadura militar atraviesa una instancia clave a miles de kilómetros de la provincia. En los tribunales de Roma, la fiscalía formuló el pedido formal de elevación a juicio contra el exmilitar argentino Carlos Luis Malatto , acusado por su responsabilidad en al menos ocho homicidios cometidos en suelo sanjuanino entre 1976 y 1977.

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Malatto, de 77 años, fue una figura clave del aparato represivo local como integrante de la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) . Pese a haber sido detenido en Argentina en 2010, beneficiado por una decisión judicial logró la libertad y se fugó a Italia en 2011, evadiendo el juzgamiento en las causas locales. Tras la negativa de la Justicia italiana a conceder su extradición en 2014, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos impulsaron la causa en Europa para evitar la impunidad.

Durante las audiencias previas en Roma, el fiscal Stefano Opilio detalló el engranaje delictivo que operó desde el RIM 22 sanjuanino. Según la acusación, la estructura militar ejecutó operativos sistemáticos de identificación, secuestro, traslado a centros clandestinos de detención, tortura y posterior ejecución o desaparición de opositores políticos.

En los alegatos presentados ante la jueza Marisa Mosetti, la fiscalía desacreditó la hipótesis de un conflicto bélico y remarcó la crueldad de los procedimientos aplicados. Se señaló la actuación coordinada de Malatto junto a otros jefes del regimiento local, como Jorge Olivera, ambos ampliamente reconocidos por sobrevivientes y querellantes.

Entre los hechos trágicos ocurridos en la provincia que integran el expediente se destaca el asesinato del joven sanjuanino José Ángel Alberto Carvajal, quien falleció a causa de las torturas padecidas durante su detención. En la reconstrucción se indicó que desde la cúpula militar se intentó encubrir el hecho fraguando la escena para hacerlo pasar por un suicidio y presionando al médico forense, una maniobra que Malatto conocía de primera mano.

Asimismo, la investigación abarca el emblemático caso de Marie Anne Erize, la joven de 24 años secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 que continúa desaparecida, así como los crímenes contra Alfredo Leroux y Marta Saroff, una pareja que se había trasladado desde Mendoza a territorio sanjuanino huyendo de la persecución política y que fue víctima de la represión en la provincia.

Días decisivos en Roma

El avance del expediente en Italia representa un hito impulsado por sobrevivientes de la dictadura en San Juan y la Asociación 24 de Marzo. Para los querellantes locales, la causa en el exterior se transformó en el único camino judicial posible frente a la imposibilidad de sentar a Malatto en el banquillo de los tribunales sanjuaninos.

El cronograma judicial fijó para el próximo 4 de noviembre la intervención de los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas, entre ellos el letrado Arturo Salerni. Posteriormente, expondrá la defensa del exmilitar.

Con los argumentos de las partes sobre la mesa, la jueza Mosetti deberá expedirse sobre el cierre de la instrucción y determinar si la causa avanza definitivamente a la etapa de juicio oral, quince años después de que el acusado abandonara la Argentina.