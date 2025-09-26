El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó ayer el segundo sorteo público de viviendas de la gestión orreguista y, un día después, publicó el listado oficial de ganadores que se harán acreedores de las 344 viviendas.
Un total de 28.414 familias participaron del sorteo realizado por la Caja de Acción Social que se realizó en la mañana y tarde de este último jueves.
Listado de ganadores, barrio por barrio
(Clikeá en cada barrio para ver el listado)
- Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)
- El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)
- Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)
- El Jagual – 13 viviendas (Pocito)
- Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)
- Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)
- Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)