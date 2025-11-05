Los WhatsApp del representante de Milei en San Juan a dos dirigentes tras las elecciones con una propuesta El diputado nacional José Peluc tuvo una comunicación vía mensajería instantánea con dos jefes partidarios. ¿De qué hablaron?

No esperó. Ni bien pasaron las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, el diputado nacional José Peluc, envió mensajes vía WhatsApp a dos dirigentes que tanteó en algún momento. Ese lunes por la mañana, después que La Libertad Avanza obtuvo un 26% de los votos y sumó un legislador en la Cámara de Diputados de la Nación, el representante de Javier Milei en la provincia hizo una propuesta: “Charlemos”.

Los destinatarios fueron el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, y el fundador de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi. De acuerdo a la información a la que accedió DIARIO DE CUYO, los chats tienen una finalidad: encaminar tratativas para los dos años que restan hasta los comicios generales del 2027. Con alguna chicana respecto a los festejos, el referente de Milei abrió el diálogo con el diputado provincial y el exintendente de la Capital.

Desde el entorno del presidente del partido La Libertad Avanza en San Juan confirmaron la existencia de las charlas, pero moderaron las expectativas. Principalmente porque los dos mencionados tienen compromisos políticos previos. Rueda con el oficialismo provincial -electoralmente y en la Legislatura- y Baistrocchi con su jefe en Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti. ¿La respuesta? De momento, sólo agradecimientos.

En la previa a la presentación de frentes, en agosto, Peluc había tenido conversaciones -siempre informales- con Rueda y Baistrocchi para tantear la fertilidad del terreno de una potencial suma de dirigentes a las filas libertarias. Desde un primer momento, el representante del Presidente tuvo en mente fortalecer el partido bajo la orden de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Es decir, incorporar personas sin la afiliación de procedencia.

Después la historia es conocida. Peluc blindó La Libertad Avanza, no hizo un frente y puso como candidato al entonces desconocido vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, quien más tarde sería conocido como “El pichón de Sturze”, en referencia a la buena relación y coincidencia ideológica con el ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La estrategia funcionó. Bajo el ventarrón de Milei, Chiconi es diputado nacional electo y la lista de La Libertad Avanza metió un batacazo en la Capital, que pintó de violeta.

Apalancado por un buen resultado electoral y dos bancas en la Cámara baja, Peluc retornó al oficio que mejor lo define: la rosca. Es la forma de construcción que el representante de Milei elige para edificar listas, alianzas, votaciones parlamentarias y contactos con figuras nacionales. Ahora además tiene la ráfaga de buenas noticias de la Casa Rosada con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior. El sanjuanino es parte del sector del Gobierno nacional que salió fortalecido tras las legislativas: el karinismo.

Ya en agosto del 2024 este periodista anticipó las acciones de Peluc. Para el mileísmo sanjuanino el 2025 era sólo una parada técnica obligada para el 2027. “Nene, en el 2027, San Juan es liberal”: la frase pertenece al mismo operador que anticipó el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del 2023. En ese entonces, hace un año, el diputado libertario tenía en la cabeza el mismo esquema de tercios que sucedió. “La contienda electoral sucederá entre los libertarios, el peronismo, y Cambia San Juan, la coalición que conduce el Gobernador”, dijo.

Ahora, con el diario del lunes, Peluc envió mensajes a Rueda y Baistrocchi para retomar el diálogo. La perspectiva es otra. Las elecciones de octubre, según razonaron las fuentes consultadas, “estuvieron bien así como salieron” y permite que La Libertad Avanza “recalcule”, pero “con la realidad de cada fuerza”. Es decir, con los votos sobre la mesa.