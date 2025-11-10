Orrego tras la reunión con Santilli: “Pudimos hablar de la obra pública, en especial de las rutas nacionales que son muy importantes” El mandatario precisó que habló con los funcionarios nacionales de varios temas como la reforma laboral.

El gobernador Marcelo Orrego se reunió este lunes con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada. Es el tercero de los mandatarios convocados por Javier Milei en esta etapa poselectoral, de cara al tratamiento del Presupuesto 2026.

A la salida del encuentro, el mandatario tomó contacto con la prensa y dio precisiones de lo charlado con los funcionarios nacionales. En ese sentido, Orrego hizo hincapié en que uno de los temas fue la obra pública, que el Gobierno nacional dejó de financiar ni bien Milei asumió en diciembre de 2023.

“Pudimos tocar distintos temas en general. Algunos que tienen que ver los cambios que quiere llevar adelante el Gobierno nacional en cuanto a la reforma laboral, reforma fiscal, reforma impositiva y la reforma integral del Código Penal“, afirmó. “Por supuesto, también tocamos temas transversales a todas las provincias. Pero en particular pudimos hablar la obra púbica, rutas nacionales que son muy importantes porque tienen que ver con la posibilidad de que una ambulancia llegue de un lugar a otro, terminar una escuela o un hospital. En muchas de esas obras nosotros avanzamos y las concretamos con fondos públicos provinciales“, continuó.

“También hablamos de otros temas que son muy oportunos en estos tiempos. Yo creo que la Argentina tiene tres motores que son los granos, Vaca Muerta y la minería. En este contexto de abanico de oportunidades que nos da el mundo, de los diez proyectos de cobre que existen en Argentina, seis están en San Juan y muchos de ellos en un estado de gestación avanzada”, dijo el gobernador.

Al respecto, afirmó que los proyectos mineros en San Juan “se van a dar porque la macro ha mejorado”. “El mundo sabe que hoy hay seguridad fiscal, estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Se sacó el cepo al dólar y se implementó el RIGI que vino a mejorar la ley de inversiones mineras y eso nos da enormes posibilidades”, insistió.

A la vez, señaló que “es necesario terminar de concluir con este circuito y eso tiene que ver con lo que será en el tiempo con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar y un periglaciar”.

Sobre la reforma laboral, Orrego opinó: “Me da la sensación que estas reformas que quiere implementar el Gobierno son parte de una reforma más profunda. En un principio, nuestros legisladores le dieron gobernabilidad a este Gobierno que necesitaba herramientas como la Ley Bases, RIGI y otras que fueron aprobadas en el Congreso. Creo que en estos tiempos era claro y oportuno hablar de una reforma laboral porque todos sabemos que las leyes que nos rigen son arcaicas, retrógradas. Precisamos tener una modernización de la legislación laboral“.

No obstante, resaltó que en la reunión no se habló en detalle del proyecto oficial. “Hay pormenores que deben estar analizando para el borrador que compartirán en comisión con los legisladores. Seguramente después será trabajo conjunto de los legisladores analizar ese proyecto. A mí me parece que esto es clave para la etapa que viene en la Argentina”, completó.

Finalmente, el gobernador ponderó la importancia que Nación cuente con un presupuesto oficial. “El ministro del Interior debe tener la mirada federal, el que tiene que conocer de primera mano los problemas que existen en cada una de las provincias. Pero no hablamos hoy en lo particular del Presupuesto. Yo creo que al presidente hay que darle las herramientas indispensables para que tenga gobernabilidad. Quien genera esa hoja de ruta es el presidente y es muy importante que la tenga porque es la oportunidad para que los gobernadores tengamos nuestro propio presupuesto. Y además, en esto quiero ser muy claro, el mejor aliado que puede tener el presidente son los gobernadores porque tienen la misma responsabilidad administrativa de prioridades”.