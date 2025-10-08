Martín Menem desmintió a Facundo Manes por supuestas amenazas El diputado nacional Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menen, lo amenazó antes del inicio de la sesión. Menem lo desmintió.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, dijo haber recibido de su parte.

Según relató el neurocirujano a través de un tuit, el riojano lo amenazó en un pasillo del Congreso antes de que empezara la sesión y le dijo que si eso sucedía lo iban a “hacer mierda” y que iba a “empezar a haber una operación brutal” en contra suya.

“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, le contestó Menem al diputado y candidato a senador a través de su cuenta en la red social X.

En declaraciones a los medios acreditados, en el Salón de Pasos Perdidos, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.

“Cuando me lo contó me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el oficialista.

Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”.

“Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró.

Y agregó: “Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña, y se ve que vale todo, los lleva a faltar a la verdad”.

El neurocientífico ya había tenido en el pasado un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con el asesor presidencial Santiago Caputo, el 1 de marzo último, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.

Manes denunció judicialmente a Caputo por amenazas, pero la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir el caso.