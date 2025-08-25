Mendoza invita a empresas sanjuaninas a participar del “Bootcamp Empresarial 2025” Se trata de uno de los encuentros empresariales más importantes del año. Es una articulación público-privada que busca fortalecer a las empresas a través de la capacitación, la innovación y el liderazgo.

El próximo 5 de septiembre, Mendoza será sede de uno de los encuentros empresariales más importantes del año: el “Bootcamp Empresarial 2025”, una articulación público–privada que busca fortalecer a las empresas a través de la capacitación, la innovación y el liderazgo.

El evento se desarrollará en el Hotel Hilton Mendoza de 8 a 19 horas y contará con la participación de referentes nacionales e internacionales. Entre ellos, Grupo Set, reconocidos por entrenar a empresarios en experiencias de excelencia en Disney (EE.UU.), Toyota (Japón) y la NASA (EE.UU.). Será la segunda vez que llegan a la provincia para compartir sus metodologías en innovación, ventas y liderazgo.

La jornada también incluirá un panel de empresarios y líderes con la presencia de:

• Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA),

• Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza,

• Florencia Sosa, referente empresarial nacional,

• y una conferencia sobre Inteligencia Artificial a cargo de Santiago Siri.

El BOOTCAMP está diseñado para capacitar a empresas y sus equipos de trabajo en áreas clave como marketing, ventas, mandos medios, gestión y liderazgo, con el objetivo de preparar al sector productivo frente a un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

La presidenta de la Unión Industrial Joven de Mendoza, Georgina Riveros, señaló: “La industria nacional atraviesa un momento desafiante. Por eso creemos que la capacitación es el camino: necesitamos empresas preparadas, con equipos sólidos y visión de futuro”.

También subrayó: “Hoy las empresas estamos en un momento complejo, con mucha competencia. Los mercados se han abierto y debemos formarnos para poder competir con innovación y liderazgo. Necesitamos capacitarnos en distintos sectores, especialmente en ventas, aprender a generar demanda, saber administrarla y construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes”.

Finalmente remarcó: “Desde hace un tiempo se viene trabajando en esta articulación. Este evento es un claro compromiso de ambas partes por hacerlo posible. Invitamos a que más empresas se sumen a este gran desafío empresarial que marca agenda en Mendoza , San Juan y en la región. Queremos especialmente que las empresas de San Juan sean parte, porque este es un espacio que trasciende fronteras provinciales y fortalece a toda la región de Cuyo”. Ya dejamos de ser San Juan o Mendoza y pasamos a potenciarnos como San Juan y Mendoza.

El BOOTCAMP no es solo un espacio de capacitación intensiva, sino también un gran punto de encuentro empresarial e industrial, donde grandes, medianas y pequeñas empresas se reúnen con un mismo objetivo: formarse, innovar y liderar el futuro de la industria argentina.