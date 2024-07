Además, aseguró: “Lo que estamos asumiendo no es otra cosa que un compromiso innegociable con el sentido común: no se puede gastar más de lo que entra y no se puede imponer a quienes pagarán impuestos en el futuro solventar el despilfarro del presente. La deuda y la emisión para solventar cuentas públicas deficitarias, tarde o temprano se pagan con impuesto inflacionario”.

“Se terminó el chamanismo económico”

"Se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado de forma probada en el mundo y abandonar las recetas que fracasaron", señaló el Presidente tras la firma del Pacto de Mayo.

En paralelo, indicó: “¿Nunca vamos a tener contratiempos económicos? Eso nadie es capaz de predecirlo ni prometerlo. Los países que funcionan bien también tienen problemas. Pero sí prometo que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días”.