Milei y Trump se reunieron en la ONU para cerrar la ayuda financiera que permitirá pagar los vencimientos de la deuda El presidente de EE.UU considera al mandatario argentino su aliado estratégico en America Latina y puso a disposición el Fondo de Estabilización Cambiaria para evitar que la crisis en los mercados condicione al programa económico del Gobierno.

El presidente Javier Milei está en Nueva York para de la 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en medio de la expectativa por el anuncio de un préstamo del Fondo de Tesoro de los Estados Unidos.

Antes de llegar la cita, que inició a las 12.35 hora de Manhattan, Trump posteó una fuerte declaración política a favor de Milei.

“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”

Y agregó: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!”.

El miércoles, Milei, hablará oficialmente ante la ONU, donde en 2024 había cuestionado al organismo y la Agenda 2030.