Orrego habló sobre la cadena de Milei y adelantó cuándo recibirá al ministro del Interior en San Juan El gobernador se refirió al discurso sobre el Presupuesto 2026 del presidente y reafirmó su postura de que no se achique en cuestiones "sensibles como jubilados, discapacidad y universidades".

El gobernador Marcelo Orrego participó de las actividades por el Día de la Industria y se refirió al discurso que dio el presidente Javier Milei sobre el Presupuesto 2026.

El mandatario provincial dijo que “es un discurso que claramente tiene que ver con cumplir con estabilidad fiscal y no salir, no ir hacia un déficit. Y me parece que eso es algo lógico, en tanto y en cuanto, por supuesto, no toque a temas tan sensibles, o que no sea a costo de temas tan sensibles, como los jubilados, como los discapacitados o el tema de las universidades. Ustedes saben muy bien, mi postura es bastante clara y ya la he expresado no solo yo sino nuestro legisladores en el Congreso de la Nación” expresó.

Respecto a la posibilidad de visita de funcionarios nacionales, específicamente Guillermo Francos, Orrego dijo que “será bienvenido, por supuesto” y adelantó que el ministro del Interior Lisandro Catalán “podría venir a San Juan la semana que viene, seguramente lo vamos a decir apenas esté la confirmación”.

Orrego destacó que con Catalán tiene muchos temas que tratar, que algunos ya pudo resolver. “A Lisandro Catalán lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una persona con quien se puede hablar sin tapujos, diciéndonos las cosas de frente y mirándonos.

Yo siempre voy con los planteos y las necesidades que tiene mi provincia y la verdad que es un hombre del interior que me parece que va a tener una mirada mucho más federal. Por consiguiente, y ha habido dicho esto, los temas que le he planteado seguramente algunas cosas ya las destrabamos, como fue el tema de Casa activa, que fue algo fundamental, sobre todo en dos temas tan apreciados y tan sensibles que tienen que ver con los chicos judicializados y además también con los chicos que tienen un problema de drogas y además también se plantean, entre otras cosas, como ustedes saben, el túnel de Zonda, que para mí es una obra importante para la provincia de San Juan”

Por otra parte el gobernador destacó la actividad industrial, que “genera el 16,4% de la actividad económica en la provincia y que por supuesto genera muchos puestos de trabajo. En este caso, son 17 mil puestos la industria y más la parte del comercio son claramente las fuentes principales, digamos, de lo que es el empleo formal en la provincia de San Juan. De eso, por supuesto, un 45% son empresas que están destinadas a consumos o a industrias destinadas a alimentos y bebidas, un 35% restante a las que tienen que ver con los productos químicos” detalló Orrego.

“Hoy estar acá para mí es muy importante, es una forma de agradecer a muchos hombres, a muchas mujeres que trabajan, que le ponen el hombro, que emprenden, que se animan, que brindan oportunidades, que generan empleo. Entonces, claramente junto con el Ministro de la Producción, junto al titular de la unión industrial es una forma de rendir homenaje a los que estuvieron, a los que están, y lo que está por venir”, resaltó el gobernador.