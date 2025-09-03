Orrego llamó a renovar la confianza para tener diputados que “defiendan a San Juan” y Martín a “reivindicar el proyecto” Ante una multitud en el Club Julio Mocoroa, el gobernador presentó sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre.

Ante una multitud que colmó el Club Julio Mocoroa, el frente oficialista “Por San Juan” presentó oficialmente a sus candidatos a diputados nacionales de cara a las Elecciones legislativas de octubre: Fabián Martín, junto a Laura Palma y Federico Rizo.

El gobernador Marcelo Orrego agradeció a Fabián Martín por aceptar encabeza la lista y recalcó la necesidad de contar con defiendan los intereses de la provincia. “Les pido a los sanjuaninos la confianza porque realmente precisamos en el Congreso a diputados que defiendan a San Juan, que la única bandera que tengan en el pecho sea la de San Juan”, afirmó.

“Este 26 de octubre vamos a salir a ganar, se va a seguir transformando ese grito amigo que tienen los sanjuaninos diciendo que podemos vivir en una provincia mejor, el único compromiso que tenemos es la camiseta de San Juan, que San Juan siga en lo alto”, expresó el gobernador.

Recalcando la importancia de que los sanjuaninos se acerquen a las urnas, expresó: “Son elecciones que realmente muchas veces se transforman en un poco frías porque no se resuelven algunos cargos ejecutivos, pero realmente son muy pero muy importantes estas elecciones intermedias, son los instrumentos que tiene que tener cada uno de los gobernadores para que personas que representen a nuestras provincias estén ahí, esos son los diputados los que representan al pueblo y lo cierto es que hicimos una lista en un equipo de un frente heterogéneo pero todo con un mismo norte, con un mismo objetivo que tiene que ver con el interés de San Juan”, agregó. “No dudé ni un instante, yo sabía que había que poner lo mejor que teníamos, nosotros somos firmes y no titubeamos en estas cosas y menos cuando se trata de San Juan, por eso quiero agradecer a una persona tan clave que tiene la experiencia, que tiene el equilibrio, que tiene las ganas, que tiene todos los atributos para defender el Congreso y la Nación”, le agradeció a Fabián Martín.

Precisamente el actual vicegobernador expresó: “Gracias a este gran gobernador, a este amigo. Es una batalla más, venimos trabajando hace muchos años juntos hemos tenido derrotas y hemos tenido triunfos pero por sobre todas las cosas hemos armado un equipo que hoy conduce San Juan. Estoy muy honrado de que todos ustedes me hayan dado la responsabilidad de conducir esta hermosa lista de candidatos. Yo donde sea útil a San Juan y donde sea útil a este espacio y a mi amigo Marcelo Orrego, ahí voy a estar”, manifestó Martín.

El candidato le pidió a la militancia que salgan a la calle a convencer a los sanjuaninos para seguir enfocados en el proyecto: “Salgan a caminar y a golpear las puertas y a militar como lo han hecho siempre. Explíquenle a los sanjuaninos que a este gobernador le ha tocado gobernar solamente con recursos provinciales, los otros gobiernos anteriores tuvieron recursos nacionales y provinciales pero a nuestro gobernador y a todos quienes lo acompañamos nos ha tocado gobernar con muchos menos recursos, con una sola billetera y no con dos pero que pese a eso Orrego ha reactivado la obra pública como ninguna provincia lo ha hecho, casas, pavimento, hospitales, escuelas, centro de salud, comisaría, trabajo para los sanjuaninos, boleto escolar gratuito”, sostuvo.

Por último, Fabián Martín cerró: “Estamos trabajando por un San Juan pujante, por un San Juan solidario y como lo dice el gobernador por un San Juan que brille alto siempre ¡Viva San Juan! ¡Viva los sanjuaninos! Este 26 de octubre vamos a triunfar y vamos a ratificar el rumbo que nos muestra el gobernador Marcelo Orrego”, expresó entre los aplausos de la multitud.