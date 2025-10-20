Orrego, presente en el Primer Congreso Provincial sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Educación El evento reunió a especialistas, investigadores y docentes de diferentes departamentos de San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura del Primer Congreso Provincial sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, una jornada de formación y reflexión pedagógica que reunió a especialistas, investigadores y docentes de toda la provincia. Participaron además, la ministra de Educación Silvia Fuentes; secretaria de Educación, Mariela Lueje; subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Noyes, entre otras autoridades educativas.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación, se desarrolló en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán bajo el lema “¡IA está la cuestión! Una clase del futuro”. La propuesta constituye una acción estratégica dentro del Plan Provincial de Alfabetización Comprendo y Aprendo, que impulsa la formación docente continua en alfabetización digital e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

En este contexto, el gobernador Orrego dijo: “Esto forma parte de un proceso que iniciamos el año pasado con el programa Comprendo y Aprendo, que ya está dando resultados muy valiosos. Teníamos indicadores preocupantes en comprensión lectora y matemática, y gracias al esfuerzo docente estamos viendo mejoras concretas”.

Agregó que “la inteligencia artificial no viene a reemplazar al maestro, sino a acompañarlo y ampliar los márgenes del conocimiento. Sin docentes no hay transformación posible. Mi reconocimiento y respeto para quienes, en tiempos difíciles, siguen apostando por la educación”.

Para finalizar dijo: “Programas como los de digitalización, optimización y transformación de las secundarias, junto con los de inteligencia artificial, son la llave para abrir las puertas del conocimiento de un nuevo mundo. Debemos aprovechar estas herramientas con ética y responsabilidad, y este congreso es justamente una oportunidad para hacerlo”.

Por su lado, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que esta instancia “representa un paso decisivo hacia una escuela que incorpora la innovación tecnológica desde un enfoque pedagógico, crítico y humano”. Además, sostuvo que “formar docentes en el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial nos permite pensar nuevas formas de enseñar, de incluir y de construir conocimiento colectivo, donde la tecnología sea una aliada del aprendizaje y no un fin en sí mismo”.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias, paneles y exposiciones de experiencias innovadoras llevadas adelante en escuelas rurales, urbanas y técnico-profesionales de la provincia. La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Mg. Emilse Carmona (UNSJ), referente jurisdiccional en Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, quien abordó las tendencias y desafíos de la formación docente en el contexto digital.

Posteriormente, la Mg. Marilina Peralta (UNLP) disertó sobre los desafíos pedagógicos del siglo XXI, mientras que el cierre estuvo a cargo del profesor Pablo Aristizábal, creador de plataformas educativas como Aula365 y Educatina, con la exposición “Creatividad e innovación con IA: del arte de responder al arte de preguntar”.

El congreso se enmarca en la Línea de Formación Docente Continua en Alfabetización Digital con Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación, desarrollada por el Ministerio de Educación en el marco del Plan Comprendo y Aprendo. Esta iniciativa busca promover prácticas inclusivas y creativas, capacitando a los docentes en pensamiento computacional, ética digital y uso pedagógico de tecnologías emergentes.

El evento otorgará certificación oficial del Ministerio de Educación y permitirá elaborar un documento colaborativo provincial con recomendaciones para la integración de la inteligencia artificial en las aulas sanjuaninas.

La ministra Fuentes concluyó: “San Juan está dando un paso histórico en la formación docente, integrando innovación, ética y conocimiento científico para construir una educación más justa y preparada para los desafíos del futuro”.