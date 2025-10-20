El gobierno de San Juan anunció la inversión propia de 200 millones de pesos en investigación científica El gobernador Marcelo Orrego encabezó la firma de tres acuerdos con la UNSJ, UCCuyo y el INTA para el financiamiento provincial de proyectos científicos.

El Gobierno de San Juan formalizó convenios para el financiamiento de investigación científica con la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y el INTA. Para estas tres instituciones se anunció una inversión con fondos provinciales de 170 millones de pesos.

Fue durante la entrega de los premios Domingo Faustino Sarmiento que encabezó el gobernador Marcelo Orrego este lunes en Casa de Gobierno, donde también estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y representantes de las casas de altos estudios: Andrea Leceta, vicerrectora de la UNSJ; Beatriz Farah, vicerrectora de la UCCuyo; y Mónica Ruiz, directora del INTA San Juan, además de legisladores y funcionarios provinciales.

Fernández destacó que los tres acuerdos y los premios Sarmiento representan “una inversión en ciencia y en investigación de 200 millones de pesos, que se suma a los casi 250 millones de pesos ya ejecutados en distintos programas a lo largo de estos 20 meses de gestión que, por mandato del gobernador, vamos a seguir actualizando y desarrollando año a año”, puntualizó el ministro.

Fernández detalló que la UNSJ recibirá una asignación de 90 millones de pesos destinados a financiar tres proyectos de “investigación científica de base” de cada una de las facultades.

En tanto, el acuerdo celebrado con la UCCuyo está destinado a fortalecer y reequipar sus institutos de investigación, para lo que se asignaron 50 millones de pesos.

Finalmente, con el INTA se acordó la entrega de 40 millones de pesos para proyectos de extensión que tiene la sede local del organismo nacional, lo que permitirá continuar o realizar nuevas investigaciones sobre los principales cultivos en San Juan, que estarán disponibles para el trabajo de los productores, dijeron.

Premios Domingo Faustino Sarmiento

El gobernador Orrego destacó el esfuerzo de los académicos que recibieron el premio Domingo Faustino Sarmiento y le manifestó a las vicerrectoras de la UNSJ y UCCuyo que seguirán “trabajando en conjunto en estos puentes, estos vínculos, que cada día tienen que ser más sólidos, para poder construir una sociedad mejor y podamos vivir en un San Juan donde valga la pena vivir, donde valga la pena invertir y donde cada uno de los sanjuaninos se sienta parte”.

En este contexto, el mandatario aseguró que es necesario fortalecer las universidades nacionales, porque permiten que sin importar del origen “que exista la posibilidad de que los chicos tengan garantizado no solo el derecho de poder estudiar, sino también la posibilidad de tener una movilidad social ascendente. Y eso para nosotros es central, eso es lo que marca nuestro norte: la educación”, dijo Orrego, quien luego recordó los planes educativos que tiene en marcha su gestión, como el Comprendo y aprendo, la entrega de 25 mil computadoras en primaria, las modificaciones transformadoras para el nivel secundario o la capacitación en inteligencia artificial.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó que la actual gestión tenga como eje central la educación y citó a Sarmiento:”Todos los problemas derivan de la falta de educación y todos los problemas se solucionan con más educación”.

Martín resaltó que “lo que ha hecho este gobierno, que con menos recursos está haciendo más cosas, como implementar el boleto escolar gratuito, es dar oportunidades a todos los chicos por igual, a los que más tienen y a los que menos tienen”, además de “la apuesta de dar computadoras a los chicos de quinto y sexto grado y a sus docentes, es una inversión importante cuyos resultados se van a ver a mediano y largo plazo. No se verán a corto plazo, sino dentro de 10, 15 o 20 años se van a ver los resultados de una apuesta firme, de una política de Estado profunda con el objetivo de tener un mejor San Juan.”