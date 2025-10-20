Todos los ganadores de la edición 2025 de los premios Domingo Faustino Sarmiento Son tesis de grado y doctorado que fueron reconocidas por ser investigaciones con temáticas estratégicas para el crecimiento provincial.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de certificados a los ganadores de la duodécima edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento. La distinción- otorgada por la provincia a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación- reconoce el aporte de la comunidad científica, tecnológica y académica al desarrollo de la provincia.

Este año se recibieron más de 55 postulaciones y este lunes en Casa de Gobierno recibieron sus certificados los seleccionados de la edición 2025, que fueron los siguientes:

Categoría 1: Tesis de Grado

• FIGUEROA HERRERA, Mariano

Título: “Gobernanza del Agua en San Juan: Democracia, Relaciones de Poder y Conflictos. Estudio de caso en el marco de la Crisis Hídrica 2022-2023”.

• OCAMPO, María Celeste

Título: “Estrategias del neuromarketing aplicadas al plan de marketing en la gastronomía saludable: un estudio de caso en San Juan”.

• REYNA MELLO, Juan Manuel

Título: “Implementación de una Estación de Post-procesamiento de Imágenes Médicas Automatizada”.

• ZÁRATE OJEDA, Francisco

Título: “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”.

• GÓNGORA GALDEANO, Gabriel

Título: “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”.

• CORTÉS ZMUTT, Facundo

Título: “Diseño y construcción de una base de datos científica para entrenamiento y validacion de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a mamografías”.

• YAFAR, Yasmin Noelia

Título: “Levaduras como agentes de control biológico de Fusarium y promotores del crecimiento vegetal en cebolla (Allium cepa L.)”.

• DAMIANI, Nicolás Emmanuel

Título: “Estudios sobre la microbiota intestinal de poblaciones nativas de Ceratitis capitata (Díptera: Tephritidae) para el mejoramiento de la producción masiva de la plaga en la Biofábrica San Juan, Argentina”.

• GARAY, Sofía Alejandra

Título: “Modelado matemático con incorporación de variables fisicoquímicas del biocontrol de la levadura contaminante de vinos Zygosaccharomyces rouxii”.

• SCALIA YANZI, Angelina

Título: “Diseño de propuestas y estrategias sustentables para alojamientos enoturísticos de San Juan”.

• NOTARIO GATICA, Victoria

Título: “Implementación del teletrabajo en Mipymes de la provincia de San Juan”.

• QUIROGA, Daniel Alejandro

Título: “Modelamiento Geológico del Proyecto Minero Salamanca”.

Categoría 2: Tesis de Maestría

• GARCÍA RODRIGUEZ, Zarina Rocío

Título: “Propuesta metodológica para el diseño de un índice de jerarquización vial basado en métricas de centralidad de redes”.

• PÉREZ ARMENDÁRIZ, María Paula

Título: “La importancia de la incorporación de la sostenibilidad en el Sector Salud. Propuesta de un Plan Estratégico”.

Categoría 3: Tesis de Doctorado

• HEREDIA, Belén

Título: “Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro”.

• MIQUELARENA HOLLGER, Paula Andrea

Título: “Búsqueda de la marca química de formación de planetas en sistemas binarios”.

• TORRES, Erick David

Título: “Pirogasificación de residuos agroindustriales. Aplicación de indicadores exergéticos, económicos y ambientales”.

• BLANCO AVILA, Ana María

Título: “Producción de territorios de interfase en tierras secas durante la última década. Aportes al ordenamiento territorial sostenible del Área Metropolitana de San Juan (AMSJ)”.

• GOMEZ, Juan Abel

Título: “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.

• NARVAEZ, Luciana Maricel

Título: “Modelos decisionales de riesgo sísmico en el departamento Sarmiento (San Juan-Argentina).”

Menciones Honoríficas

• Lic. ZÁRATE OJEDA, Francisco M. — “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”.

• Arq. GÓNGORA GALDEANO, Gabriel A. — “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”

• Dr. Ing. GOMEZ, Juan Abel — “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.