Con el objetivo de que los chicos aprendan en primera persona y de manera entretenida sobre el lugar donde viven, las escuelas del departamento Sarmiento pusieron en marcha una nueva propuesta educativa. Se trata de ‘Aprendizaje en movimiento’, un programa que incluye visitas a diferentes lugares de interés de esta comuna. Para llevarlo a cabo cuentan con la colaboración del municipio, a través del área de Cultura.

Uno de los lugares incluidos en las visitas escolares es el algarrobo donde descansabaEl recorrido de las visitas se organiza de tal forma que los chicos, en una sola salida, pueden conocer parte de la historia, cultura, costumbres, trabajo y turismo en diferentes localidades de Sarmiento. Es por eso que, para poder llevar adelante esta propuesta, las escuelas cuentan con la colaboración del municipio. ‘Seguimos acompañando a nuestras escuelas en los proyectos que fortalecen el aprendizaje y el amor por el departamento’, sostuvo Adriana Bolibó, directora de Cultura de Sarmiento.

La funcionaria agregó que ‘Aprendizaje en movimiento’ es un programa que realizan las escuelas primarias del departamento, con visitas por todas localidades. Y que, por este motivo, el municipio colabora con el transporte gratuito para los chicos y los docentes. También dijo que otra colaboración que reciben las escuelas, es la provisión de alimentos para que los alumnos que participan de las salidas desayunen o merienden.

Bolibó sostuvo que ‘que este programa es fundamental para que los alumnos conozcan y valoren la historia y cultura de la comuna y de la provincia. ‘A veces, los alumnos también participan en visitas a la ciudad y en esta caso también reciben la colaboración del municipio con el traslado gratuito’, dijo la funcionaria.

En cuanto a las visitas dentro del departamento, Bolibó que los chicos también cuenta con el acompañamiento de un guía que les cuenta los detalles destacados de los lugares visitados. Y que, a veces, hasta la gente de la zona visitada se encarga de esta tarea. ‘Los chicos de la Escuela Domingo French visitaron el algarrobo donde solía descansar Martina Chapanay y una vecina del lugar les contó la historia de esta mujer’, contó la funcionaria.

Otra proyecto escolar con ayuda oficial

Adriana Bolibó contó que el año pasado el municipio también puso en marcha el programa ‘Semillero turístico’, destinado a los estudiantes que cursan el secundario con orientación Turismo. Los mismos pueden realizar prácticas laborales no remunerativas para fortalecer el aprendizaje y conocer los alcances del trabajo en este rubro. Desempeñan tareas en el Salón Cultural del departamento y en las oficinas turísticas de Media Agua y de Los Berros, donde también participan en diferentes capacitaciones.

Por su parte, Sonia Frías, directora de la Escuela Victorina Lenoir de Navarro, con orientación Turismo, dijo que este proyecto nació el año pasado a nivel municipal, con el apoyo del intendente, Alfredo Castro. Pero que, a partir de ahora, es un programa en el que interviene el Ministerio de Educación, la Secretaría de Turismo y demás instituciones del rubro.