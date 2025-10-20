La UNSJ dará un paso clave para terminar de construir la Escuela de Música con fondos propios La Secretaría de Obras y Servicios llamó a licitación de empresas interesadas en retomar la obra, paralizada desde el año 2023.

El inmueble de la Escuela de Música, todavía a medio construir, se eleva en un predio de calle Félix Aguilar, detrás del Auditorio Juan Victoria, desde hace más de 15 años cuando empezó la obra. La edificación se topó con infinidad de obstáculos durante este período, pero la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tomó una decisión clave para que definitivamente deje de ser un millonario monumento de cemento y se convierta en el espacio para que cientos de jóvenes estudien y se formen en la formación artística.

La Dirección General de Planeamiento Físico de la Secretaría de Obras y Servicios de la UNSJ llamó a la licitación pública cuyo objetivo es la terminación de la etapa 2 de la obra. El presupuesto asciende a $1.864.661.879,93 y el financiamiento será íntegramente aportado por las arcas propias de la casa de altos estudios.

En este sentido, es preciso recordar que en abril de este año, el Consejo Superior aprobó por unanimidad el Presupuesto 2025. Allí se incluyó la decisión política de destinar fondos para la finalización del edificio de la Escuela de Música.

Para la ejecución de esta parte del edificio se aplicará un sistema de “Ajuste Alzado”. Esta es una modalidad de licitación y contratación en la que se pacta un precio único para la totalidad de la obra. La garantía de oferta será de 1% sobre el monto del presupuesto oficial, por un período de 120 días corridos a contar de la fecha de apertura de sobres que será el próximo 10 de diciembre.

En cuanto al plazo de ejecución será de 360 días corridos, es decir que de adjudicarse y comenzar con los trabajos en febrero o marzo, en la misma fecha de 2027 deberían estar concluidos.

Un historial de paralizaciones

La construcción de la Escuela de Música comenzó en 2010, pero en 2013 se suspendió por falta de financiamiento nacional. En ese momento, la empresa constructora Salmax S.A., responsable de la obra, abandonó el proyecto y rescindió el contrato, dejando el edificio a medio hacer.

A posterior, hubo esfuerzos por retomar la construcción, pero las licitaciones fracasaron. En 2015 la única empresa que presentó una oferta lo hizo por encima del monto permitido por la Ley de Obras Públicas. Dos años después, en 2017, un nuevo intento también se cayó debido a la falta de oferentes.

En julio de 2020, a través del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria, se anunció la llegada de fondos. Con este nuevo impulso, en marzo de 2021 se presentó un nuevo llamado a licitación, en el que participaron cinco empresas. Resultó adjudictaria Pancram SRL, pero a mitad de 2023 abandonó los trabajos aduciendo falta de actualización de costos y demoras en los pagos.

Actualmente, la estructura del edificio se encuentra finalizada en su obra gruesa. Pero debe avanzarse en los cerramientos, trabajos de insonorización y la instalación de equipamientos necesario para que el espacio cumpla con los altos requerimientos acústicos para estudiantes y profesores.