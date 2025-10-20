Los turistas que lleguen a la Fiesta Nacional del Sol tendrán beneficios en vuelos, pasajes, hotelería y gastronomía Se trata de una serie de beneficios que anunció el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para quienes visiten la provincia.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció una serie de beneficios exclusivos para quienes visiten la provincia durante noviembre con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La iniciativa forma parte de las acciones de promoción turística que buscan incentivar el movimiento de turistas y ofrecer ventajas en alojamiento, gastronomía y transporte.

Los visitantes podrán acceder a un 10% de descuento en hotelería y gastronomía, gracias al acuerdo con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Para acceder a los beneficios, deberán presentar los siguientes enlaces al momento de realizar la reserva o consumo: Hotelería (10% off) haciendo click AQUÍ y Gastronomía (10% off) haciendo click AQUÍ

Por otro lado, la empresa 20 de Junio se suma a la propuesta con descuentos especiales para quienes viajen a la FNS con un 20% de descuento en pasajes con destino San Juan. Los pasajes serán abiertos por 60 días, con destino San Juan, a precio congelado y sin diferencias tarifarias al momento de utilizarlos. Las promociones estarán disponibles exclusivamente a través del servicio de Atención al Cliente vía WhatsApp: +54 9 11 3332-9129.

La aerolínea Flybondi ofrecerá un 20% de descuento en sus rutas entre Buenos Aires (BUE) y San Juan (UAQ). El código promocional es FNS2025 y el período de compra es del 15 de octubre al 20 de noviembre. Quienes utilicen esta promoción deberán tener en cuenta que el período de vuelo es del del 17 al 22 de noviembre.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el desarrollo del turismo y la promoción de la provincia como destino nacional, invitando a todos los visitantes a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.