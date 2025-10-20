Prestadores turísticos de Iglesia exigen precisiones por la construcción de un parador en Cuesta del Viento Se reunieron con el intendente Espejo y van a impulsar una ordenanza municipal que reglamente su funcionamiento.

‘No nos oponemos al desarrollo, al avance de Iglesia y de Cuesta del Viento. Solo queremos precisiones y detalles de lo que será el proyecto del parador en la Bahía de Los Troncos, en la costa Este del dique’ así resume Tofa Montaño, quien representa a la decena de operadores turísticos de Iglesia que han generado un pedido de explicaciones al propio intendente Espejo y están organizando la presentación de un proyecto de ordenanza para regular el tema.

Es que el municipio iglesiano anunció la construcción de un parador en la Bahía de Los Troncos, tras la concesión de Recursos Hídricos. Ese anuncio, puso en alerta a todos los operadores del turismo en el Dique Cuesta del Viento que los llevó a estar presentes en una reunión en el Polideportivo Municipal con Espejo, el diputado departamental y los concejales, donde se habían planteado otros temas como las tarifas eléctricas. En la parte final de esa reunión, Tofa Montaño quien tiene una escuela de winsfurf desde hace varios años, tomó la palabra y explicó la inquietud de sus pares.

El planteo está en que temen que el parador se convierta en competencia desleal para sus ofertas turísticas y que pretenden que solamente ese parador esté destinado a nadar, con las medidas de seguridad y todo lo demás. Así como también que sea polo gastronómico. En la informalidad de la charla, Jorge Espejo les aclaró que solamente será destinado a la natación y no más detalles.

Los prestadores insistieron en sus planteos pero además, le reclamaron al municipio que se invierta en lo que ya tiene Iglesia en el dique, mejorando accesos, pavimento, agua potable, cartelería, entre otras cosas en vez de invertir en otras obras. El tema ha quedado planteado y las dos partes se volverán a reunir.

Mientras los operadores decidieron organizar su reclamo y buscarán elevar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular el funcionamiento de ese parador y de toda la actividad turística.