Pistacho, vid y recursos hídricos, algunos de los temas que investigará el INTA con los fondos locales Mónica Ruiz destacó el apoyo del gobierno provincial para continuar con el desarrollo de investigación

Este lunes, el gobierno de San Juan anunció la inversión de 200 millones para investigación científica y el INTA fue una de las instituciones que firmaron acuerdos con la administración de Marcelo Orrego. Así, la delegación local del organismo nacional recibirá 40 millones para investigación.

“Vamos a fortalecer algunas líneas de trabajo de INTA, líneas de investigación y de desarrollo y se ha tratado de abarcar todos los cultivos más importantes de la provincia” dijo a DIARIO DE CUYO la directora del INTA, Mónica Ruiz.

Puntualmente adelantó qué proyectos trabajarán con los fondos provinciales que recibirán.

Ruiz dijo que profundizarán el estudio sobre el pistacho “que es un cultivo que está teniendo mucho auge en la provincia” y que actualizarán un mapa de cultivos que hicieron en el año 2022, “que es algo muy importante para la toma de decisiones” de productores y gobierno.

La directora del INTA contó que otra de las líneas de investigación será “el cálculo del consumo hídrico de esos cultivos que en este contexto de crisis hídrica es fundamental. Ya hicimos un trabajo en el 2022, pero ahora lo vamos a profundizar y hacer un poco más específico”, comentó Ruiz.

También se ocuparán de la vid, como cultivo principal: “vamos a trabajar en el tema de costos sobre todo, es lo que más está preocupando al sector y de algunas opciones para reconvertir esos cultivos”.

En un contexto nacional de recortes a la ciencia y técnica, Ruiz resaltó que el gobierno provincial sí invierta. “Para nosotros este apoyo del gobierno de la provincia ha sido muy importante, porque no solamente los fondos a nivel de financiamiento de ciencia y técnica se están recortado, sino que el financiamiento que nosotros como INTA tenemos para nuestras líneas de investigación también está siendo recortado y discontinuado. Entonces, este aporte es muy importante porque le va a dar continuidad durante 18 meses a estas líneas de trabajo”.

Con los fondos del acuerdo firmado con el gobierno de San Juan, el INTA pondrá desarrollará 12 líneas de trabajo.