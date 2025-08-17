Orrego: “Quiero agradecer a Fabián por encabezar este desafío con la grandeza de siempre” El gobernador confirmó que Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo serán los candidatos a diputados nacionales por el frente Por San Juan.

El frente oficialista Por San Juan terminó de definir este domingo la lista de candidatos a diputados nacionales y el gobernador Marcelo Orrego lo oficializó con un mensaje en sus redes sociales.

El mandatario confirmó que el vicegobernador Fabián Martín encabezará la nómina, acompañado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y en tercer lugar el diputado provincial Federico Rizo, representante del Partido Bloquista.

“Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo forman parte del equipo que va a defender a San Juan y a su gente. Con identidad propia, profundamente nuestra, comprometidos con el progreso del país, pero sin descuidar ni un instante lo que hace falta acá, en esta tierra que amamos”, escribió Orrego.

En su mensaje, el gobernador también destacó la figura de su compañero de fórmula en 2023: “Quiero agradecer a Fabián por encabezar este desafío con la grandeza de siempre. Estoy convencido de que es el hombre con todos los atributos para representar con alma, corazón y vida a nuestra gente en estos tiempos”.

La confirmación de Martín como primer candidato se dio luego de semanas de evaluaciones internas dentro del oficialismo. En la mesa chica se barajaron otros nombres, incluso el de Palma como posible cabeza de lista. Sin embargo, Orrego terminó de inclinar la balanza para que su vice asuma el rol de principal candidato.

En tanto, la inclusión de Rizo como tercer postulante significó un movimiento clave para el Partido Bloquista, que se sumó a último momento al frente oficialista y logró un lugar expectante.