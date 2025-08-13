Orrego y Martín inauguraron obras de repavimentación en Villa Flora El gobernador y el vicegobernador visitaron el tradicional barrio de Rivadavia y anunciaron también que se harán las conexiones de cloacas de los vecinos que aún no cuentan con ese servicio esencial.

En el marco del Plan de Pavimentos Urbanos de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego inauguró este martes las obras de asfaltado en Villa Flora, Rivadavia, donde los vecinos ya cuentan con cinco calles completamente pavimentadas a nuevas, para una mejor y más segura circulación por la zona.

Se trata de 11.483,69 m2 de nuevo pavimento que ya reluce en las calles Tulum, América, Alberti, Charcas y Huarpes, de la tradicional Villa Flora y otras importantes obras anexas.

El mandatario inauguró las obras acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Sergio Miadowsky, el secretario de Infraestructura Ariel Villavicencio, el director de Vialidad Provincial Omar Lucero, y vecinos beneficiarios de la nueva obra.

En su mensaje durante el acto, Orrego expresó que “no debería haber peleas rabiosas entre políticos que no resuelven ni uno solo de los problemas que tiene la gente. Los sanjuaninos tenemos otro camino, los sanjuaninos tenemos otro norte, los sanjuaninos tenemos que tener una mirada en común de saber que junto podemos más. Y la forma de hacerlo es trabajando con el intendente, con el vecino, con la institución intermedia, cualquiera sea, la unión vecinal, el centro de jubilados, esas cosas no las tenemos que perder mucho, tiene que ver con lo nuestro, si perdemos eso, perdemos todo. Entonces, en conclusión, hoy estamos acá, disfrutando de este pavimento que ya es tangible, se puede tocar, disfrutando de las luces que ha puesto el intendente, de los cordones, las cunetas”.

Además, anunció una esperada obra. “El vicegobernador me decía que todavía faltan algunos vecinos, que mucha gente no puede hacer las conexiones de cloaca. Así que vamos a trabajar con el intendente para que aquellos vecinos que tengan esa necesidad, puedan contar con ese servicio indispensable”.

“Nosotros tenemos compromisos con los sanjuaninos y no tenemos otro compromiso más. Esa es la única bandera que vamos a llevar siempre en el pecho, que es la bandera de San Juan”, cerró el mandatario.

Por su parte, el vicegobernador Martín expresó al gobernador su agradecimiento por poder “saldar la deuda” con los vecinos de Villa Flora. Y destacó que “a nuestro gobernador le ha tocado gobernar también por esas cosas de la vida con muchos menos recursos que las gestiones anteriores, 40% menos. Sin embargo, se las ha ingeniado, ha trabajado en equipo, ha hecho los ajustes que necesitaba la política con menos cargos políticos, con menos gastos para la política para poder llevar un plan de obras con solamente fondos provinciales, porque los fondos que venían de Nación, dejaron de venir”.

Sobre el nuevo pavimento

MIRA TAMBIÉN Un conocido contador sanjuanino fue sancionado por el Consejo de Ciencias Económicas y no podrá ejercer por un año

Los trabajos, cotizados en $173.964.582, fueron financiados íntegramente con fondos provinciales, en el marco de este programa que contempla que la Provincia hace una importante inversión en la mejora del sistema vial, mientras que los municipios seleccionan las zonas a intervenir, priorizando las necesidades de cada comunidad.

Las principales tareas desarrolladas en la zona son movimiento de suelo, riego de imprimación, riego de liga y pavimentación con concreto asfáltico en caliente de 4 cm de espesor. Los trabajos también conllevaron la construcción de cordones y puentes rampas, la colocación de cartelería de las calles y la pintura general del barrio.

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar la seguridad en las calles, en todos los rincones de la provincia. Actualmente, Vialidad Provincial trabaja en más de 10 departamentos simultáneamente en el marco del Plan. Ya se inauguraron obras similares en San Martín, Rawson, Rivadavia, Pocito y Santa Lucía, y el objetivo es alcanzar los 19 departamentos.

Este avance es un paso más en la transformación de los entornos urbanos, generando mayor conectividad, mejores condiciones de circulación y respuestas concretas a las demandas de la comunidad.