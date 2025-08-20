Paritaria docente: Gobierno y sindicatos volverán a reunirse el 26 de agosto

Luego de que confirmaran que los sueldos docentes serán liquidados por el IPC, desde el Ministerio de Educación confirmaron que las partes que componen la mesa de negociaciones salariales se reunirán nuevamente este martes 26 de agosto.

En este sentido, la ministro Silvia Fuentes aseguró que la paritaria sigue abierta y se espera por una contrapropuesta por parte del Gobierno a los reparos que pusieron los gremios a la oferta realizada con anticipación.

Cuál fue la última propuesta que hizo el Gobierno a los docentes

La oferta incluía una actualización mensual por inflación sobre el valor índice para agosto, septiembre y octubre, además de un incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre. También contemplaba una suba del 10% en el ítem “Nueva Conectividad San Juan” desde septiembre, el aumento de 2 puntos en la base de cálculo del ítem E60 —que pasaría a 41 puntos— y mejoras en el salario familiar con actualización de tramos a partir de agosto.

Liquidación de sueldos en Agosto

“Se va a liquidar con el IPC del mes de agosto, seguramente, porque es lo que marcó ayer el secretario de la Gobernación, aunque los detalles los tiene el ministro de Hacienda”, dijo en rueda de prensa la funcionaria.

Por otra parte resaltó que la liquidación no significa cerrar la discusión con los sectores gremiales. “Vamos a seguir conversando con los gremios, inmediatamente pondremos fecha para volver a reunirnos. Siempre nos van a encontrar dialogando. Yo no estoy enfrente de los docentes, yo soy docente. El gobernador quiere que los salarios sigan aumentando y en base a eso, seguiremos trabajando” dijo la funcionaria quien, de todas maneras consideró como “superadora” la última propuesta presentada en la mesa de negociaciones, que fue rechazada.